20 Kas\u0131m 2021 tarihli ve 31665 say\u0131l\u0131 Resmi Gazete'de yay\u0131mlanan kararlar, y\u00f6netmelikler ve tebli\u011fler \u015f\u00f6yle: Y\u00dcR\u00dcTME VE \u0130DARE B\u00d6L\u00dcM\u00dc CUMHURBA\u015eKANI KARARLARI \u2013\u2013 Ankara \u0130li S\u0131n\u0131rlar\u0131 \u0130\u00e7erisinde Tesis Edilecek Olan \u201c\u00c7iftlik K\u00d6K Karaali K\u00d6K Enerji Nakil Hatt\u0131\u201dn\u0131n Yap\u0131m\u0131 Amac\u0131yla Baz\u0131 Ta\u015f\u0131nmazlar\u0131n T\u00fcrkiye Elektrik Da\u011f\u0131t\u0131m Anonim \u015eirketi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Taraf\u0131ndan Acele Kamula\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 Hakk\u0131nda Karar (Karar Say\u0131s\u0131: 4814) \u2013\u2013 \u0130zmir \u0130li S\u0131n\u0131rlar\u0131 \u0130\u00e7erisinde Tesis Edilecek Olan \u201c\u00c7ay\u0131r-Teleferik K\u00d6K Enerji Nakil Hatt\u0131\u201dn\u0131n Yap\u0131m\u0131 Amac\u0131yla Baz\u0131 Ta\u015f\u0131nmazlar\u0131n T\u00fcrkiye Elektrik Da\u011f\u0131t\u0131m Anonim \u015eirketi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Taraf\u0131ndan Acele Kamula\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 Hakk\u0131nda Karar (Karar Say\u0131s\u0131: 4815) \u2013\u2013 \u0130zmir \u0130li S\u0131n\u0131rlar\u0131 \u0130\u00e7erisinde Tesis Edilecek Olan \u201cSuludere K\u00d6K-Veliler K\u00d6K Aras\u0131 Ana Hat ve Bran\u015fman Yenileme Da\u011f\u0131t\u0131m Hatt\u0131 Projesi Enerji Nakil Hatt\u0131\u201dn\u0131n Yap\u0131m\u0131 Amac\u0131yla Baz\u0131 Ta\u015f\u0131nmazlar\u0131n T\u00fcrkiye Elektrik Da\u011f\u0131t\u0131m Anonim \u015eirketi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Taraf\u0131ndan Acele Kamula\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 Hakk\u0131nda Karar (Karar Say\u0131s\u0131: 4816) \u2013\u2013 \u0130zmir \u0130li S\u0131n\u0131rlar\u0131 \u0130\u00e7erisinde Tesis Edilecek Olan \u201cYenikent Enerji Nakil Hatt\u0131\u201dn\u0131n Yap\u0131m\u0131 Amac\u0131yla Baz\u0131 Ta\u015f\u0131nmazlar\u0131n T\u00fcrkiye Elektrik Da\u011f\u0131t\u0131m Anonim \u015eirketi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Taraf\u0131ndan Acele Kamula\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 Hakk\u0131nda Karar (Karar Say\u0131s\u0131: 4817) \u2013\u2013 Konya ve Karaman \u0130lleri S\u0131n\u0131rlar\u0131 \u0130\u00e7erisinde Tesis Edilecek Olan \u201cHasanoba DM-Boyal\u0131tepe K\u00d6K Enerji Nakil Hatt\u0131\u201dn\u0131n Yap\u0131m\u0131 Amac\u0131yla Baz\u0131 Ta\u015f\u0131nmazlar\u0131n T\u00fcrkiye Elektrik Da\u011f\u0131t\u0131m Anonim \u015eirketi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Taraf\u0131ndan Acele Kamula\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 Hakk\u0131nda Karar (Karar Say\u0131s\u0131: 4818) \u2013\u2013 Hatay \u0130li, Arsuz \u0130l\u00e7esinde Bulunan Madenli Yat Liman\u0131n\u0131n Uluslararas\u0131 Giri\u015f-\u00c7\u0131k\u0131\u015flara A\u00e7\u0131k Daimi Deniz Hudut Kap\u0131s\u0131 Olarak Tespitine Dair Karar (Karar Say\u0131s\u0131: 4819) \u2013\u2013 Amasra Yolcu Liman\u0131n\u0131n Uluslararas\u0131 Giri\u015f-\u00c7\u0131k\u0131\u015flara A\u00e7\u0131k Daimi Deniz Hudut Kap\u0131s\u0131 Olarak Tespitine Dair Karar (Karar Say\u0131s\u0131: 4820) \u2013\u2013 Ekli I Say\u0131l\u0131 Listede Belirtilen Fak\u00fcltelerin Kurulmas\u0131 ile Ekli II Say\u0131l\u0131 Listede Belirtilen Y\u00fcksekokullar\u0131n Kapat\u0131lmas\u0131 ve Ekli III Say\u0131l\u0131 Listede Belirtilen Fak\u00fcltenin Ad\u0131n\u0131n De\u011fi\u015ftirilmesi Hakk\u0131nda Karar (Karar Say\u0131s\u0131: 4821) \u2013\u2013 Bal\u0131kesir \u0130li, Burhaniye ve Edremit \u0130l\u00e7eleri S\u0131n\u0131rlar\u0131 \u0130\u00e7erisinde Bulunan Kad\u0131nc\u0131k Deresi Do\u011fal Sit Alan\u0131n\u0131n Koruma Stat\u00fcs\u00fcn\u00fcn Yeniden De\u011ferlendirilmesi Sonucunda, S\u0131n\u0131r ve Koordinatlar\u0131 G\u00f6sterilen Alanlar\u0131n Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve \u0130lan Edilmesi Hakk\u0131nda Karar (Karar Say\u0131s\u0131: 4822) \u2013\u2013 Kurtulu\u015f Sava\u015f\u0131ndaki Hizmetleri Tespit Edilen \u015eehit ve Gazilerin Miras\u00e7\u0131lar\u0131na \u201c\u0130stiklal Madalyas\u0131\u201d Verilmesi Hakk\u0131nda Karar (Karar Say\u0131s\u0131: 4823) \u2013\u2013 \u0130ran \u0130slam Cumhuriyeti Men\u015feli D\u00fcz Cam \u0130thalat\u0131nda Korunma \u00d6nlemi Uygulanmas\u0131na \u0130li\u015fkin Karar (Karar Say\u0131s\u0131: 4824) ATAMA KARARLARI \u2013\u2013 Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Taraf\u0131ndan Yap\u0131lan Atamalar Hakk\u0131nda Kararlar (Karar: 2021\/544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553 ve 554) Y\u00d6NETMEL\u0130KLER \u2013\u2013 Binalar\u0131n Yang\u0131ndan Korunmas\u0131 Hakk\u0131nda Y\u00f6netmelikte De\u011fi\u015fiklik Yap\u0131lmas\u0131na Dair Y\u00f6netmelik (Karar Say\u0131s\u0131: 4825) \u2013\u2013 Strateji ve B\u00fct\u00e7e Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Disiplin Amirleri Y\u00f6netmeli\u011fi \u2013\u2013 Sa\u011fl\u0131k Meslek Mensuplar\u0131 ile Sa\u011fl\u0131k Hizmetlerinde \u00c7al\u0131\u015fan Di\u011fer Meslek Mensuplar\u0131n\u0131n \u0130\u015f ve G\u00f6rev Tan\u0131mlar\u0131na Dair Y\u00f6netmelikte De\u011fi\u015fiklik Yap\u0131lmas\u0131na Dair Y\u00f6netmelik TEBL\u0130\u011eLER \u2013\u2013 2021-2022 E\u011fitim \u00d6\u011fretim Y\u0131l\u0131nda Organize Sanayi B\u00f6lgeleri \u0130\u00e7inde ve Organize Sanayi B\u00f6lgeleri D\u0131\u015f\u0131nda A\u00e7\u0131lan \u00d6zel Meslek\u00ee ve Teknik Anadolu Liselerinde \u00d6\u011frenim G\u00f6ren\/G\u00f6recek \u00d6\u011frenciler \u0130\u00e7in E\u011fitim ve \u00d6\u011fretim Deste\u011fi Verilmesine \u0130li\u015fkin Tebli\u011f \u2013\u2013 5580 Say\u0131l\u0131 Kanun Kapsam\u0131nda A\u00e7\u0131lan \u00d6zel Okullarda \u00d6\u011frenim G\u00f6ren ve \u00d6nceki Y\u0131llarda E\u011fitim ve \u00d6\u011fretim Deste\u011fi Kapsam\u0131na Al\u0131n\u0131p \u00d6\u011fretim Kademesini Tamamlamayan \u00d6\u011frencilere 2021-2022 E\u011fitim-\u00d6\u011fretim Y\u0131l\u0131nda E\u011fitim ve \u00d6\u011fretim Deste\u011fi \u00d6demesine \u0130li\u015fkin Tebli\u011f \u2013\u2013 Veteriner Kontrollerine Tabi \u00dcr\u00fcn \u0130thalat\u0131nda Kontrol Belgesi ve \u0130thalat A\u015famalar\u0131nda Sunulmas\u0131 Gereken Belgeler ile Bunlara \u0130li\u015fkin Usul ve Esaslar Hakk\u0131nda Tebli\u011f (No: 2021\/28) \u2013\u2013 \u0130thalatta Korunma \u00d6nlemlerine \u0130li\u015fkin Tebli\u011f (No: 2021\/7) \u2013\u2013 Avukatl\u0131k Asgari \u00dccret Tarifesi KURUL KARARI \u2013\u2013 Bankac\u0131l\u0131k D\u00fczenleme ve Denetleme Kurulunun 04\/11\/2021 Tarihli ve 9895 Say\u0131l\u0131 Karar\u0131 \u0130L\u00c2N B\u00d6L\u00dcM\u00dc a - Yarg\u0131 \u0130l\u00e2nlar\u0131 b - Art\u0131rma, Eksiltme ve \u0130hale \u0130l\u00e2nlar\u0131 c - \u00c7e\u015fitli \u0130l\u00e2nlar \u2013 T.C. Merkez Bankas\u0131nca Belirlenen D\u00f6viz Kurlar\u0131 ve Devlet \u0130\u00e7 Bor\u00e7lanma Senetlerinin G\u00fcnl\u00fck De\u011ferleri
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