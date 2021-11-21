Rusya’da artan koronavirüs vakaları sonrasında pek çok federal bölge hayatın çeşitli alanlarında QR kod (kare kod) rejimine geçti. Aşısız vatandaşlar alışveriş merkezlerine, restoranlara ve diğer kuruluşlara giremiyor. TurkRus’un aktardığı habere göre bazı toplumsal alanlara giriş için kare kod beyan etme mecburiyeti ise yeni mesleklerin ortaya çıkmasını beraberinde getirdi.

BBC Rusça, kare kod sahibi olanların olmayanlara kuryelik ve dadılık hizmeti vermeye başladığını yazdı.

Avito’da çıkan ilanlara dayandırılan habere göre, kare kod kuryeler, giyim ve ayakkabı mağazalarından evlere denenmek üzere ürün taşıyor, bankalara belge götürüyor ya da kare kodu olmayan anne-babaların çocuklarına sinema ve tiyatroda eşlik ediyor.

BBC’ye konuşan Omsklu bir kurye, şu anda çok az müşterisi olduğunu, ancak yılbaşına doğru sayının artacağını umduğunu söyledi.

Avito’da yer alan bu türdeki ilan sayısı 350’nin üzerinde. Şirket yetkilisi ilanların kasım başındaki kapanmadan hemen önce ortaya çıktığını söyledi. Aradan geçen 20 günlük sürede kare kodlu kurye talebi ise 17 kat artış göstermiş. Hizmetin ücreti 300 ile bin ruble arasında değişiyor (45-150 TL).