İngiltere’de 35 yaşındaki Maxine Sharples, son iki yılını 1 sterline aldığı evi, hayalindeki eve dönüştürmekle geçirdi. 60 bin sterlin harcadığı ev şu harcadığı rakamın 2 katı değerinde… Sharples, “Uzun bir yolculuktu ama inanılmaz bir dönüşüm oldu” diyor.

Maxine Sharples, Liverpool Belediye Meclisi’nin yenileme projesi kapsamında 1 sterlinlik bir eve sahip oldu. Proje kapsamında metruk mülklerin tekrar kullanılması için Homes for Pound Programı başlatılmıştı.

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5 YIL SATMAMA VE YENİLEME ŞARTIYLA…

Proje kapsamında mülkleri yenileme ve en az 5 yıl satmama koşuluyla 1 sterline 130 metruk ev teklif edildi. Projeye o dönem üniversitede yüksek lisans yapan yoga öğretmeni Maxine Sharples de katıldı. Sharples, “Başlangıçta param olmamasına rağmen, yine de başvurdum ve kısa listeye alınırsam ‘o köprüyü geçeceğim’ diye düşündüm. Dört yıl sonra 2019’da hala ilgilenip ilgilenmediğimi sormak için bir telefon aldım” diyor.

Maxine, Şubat 2020’de Webster Yolu’ndaki evinin anahtarlarını aldı. Tadilatları tamamlamak için sadece 12 ayı olduğu söylendi, ancak koronavirüs karantinası başlayınca süre uzatıldı.

FARELER, ASBEST, SU BASKINI…

Aldığı mülk terkedilmiş, fareler tarafından istila edilmişti. Çatısında delikler, çürümüş pencereler ve içinde büyüyen bir ağaç vardı. “Çatıda bir delik, bir ağacın kök salması, su girişi, asbest, fare istilası, adını siz koyun, hepsi vardı. Evi yenilemek için 60 binim vardı, 56 bin harcadım ve onu istediğim standarda getirmek için hala yaklaşık 10 bin değerinde iş var” diyor.

Sharples Victoria terasını 2 yılın sonunda 60 bin sterlinden biraz daha az bir fiyata hayalindeki eve dönüştürdü.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Maxine (@homesforapound)’in paylaştığı bir gönderi

Sharples sade, bitkilerle dolu bir eve imza atmaya çalıştı. Bu nedenle evin tasarımını ters çevirdi. Üstü katta açık bir yaşam alanı ve mutfak tasarladı. İki yatak odası ve banyo alt kata alındı.

Sharples, “Bu gerçekten çok şaşırtıcı bir dönüşüm. Uzun ve meşakkatli bir yolculuk oldu. Kesinlikle çok gözyaşı oldu, ama kesinlikle buna değer ve şimdi taşınabiliyorum” diyor.

PARA BİRİKTİRMEK İÇİN KARAVANDA YAŞADI

Sharples para biriktirmek için bir karavanda yaşamış ya da arkadaşlarında kalmış. YouTube’u kullanarak beton karıştırmayı, tuğla döşemeyi öğrenmiş.

Wavertree bölgesindeki evi şimdi, onu dönüştürmek için ödediğinin iki katından daha değerli. Sharples, “Sonunda yeniden hayata döndürdüğüm bir eve yerleşebileceğim” diyor.

Liverpool Echo, dönüşüm sonrası evin son halinin fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflar için üstteki linki tıklayabilirsiniz.