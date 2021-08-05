Türkiye’de geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılan maske, kolonya ve dezenfektan gibi ürünlerin üretimden satışında büyük artış oldu. Türkiye İstatistik Kurumunun 2020 Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri, sanayi ürünlerinin detaylı üretim ve satış düzeylerini ortaya koydu.

Özellikle salgınla mücadele kapsamında talebin yoğunlaştığı maske, kolonya, sabun, ıslak mendil, dokusuz kumaş gibi ürünlerin üretimden satışında dikkati çeken artışlar kaydedildi.

Daha önce sağlık çalışanları gibi belli kesimlerce ve özel durumlarda kullanılan N95 maske ve diğer koruyucu maske, salgının başlamasıyla günlük hayatın bir parçası haline geldi.

MASKE SATIŞI: 8 MİLYAR 144 MİLYON