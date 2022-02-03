Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Kovid-19 seyahat haritasının son güncellemesinde, tüm Avrupa’yı koyu kırmızı renge boyayarak kıtanın çok yüksek düzeyde enfeksiyon riski altına olduğunu gösterdi.

ECDC’nin her perşembe güncellediği haritasına göre, koyu kırmızı çok yüksek riskli, kırmızı yüksek, turuncu orta düzeyde, yeşil ise düşük düzeyli enfeksiyon riskli ülkeleri simgeliyor. AB üyesi ülkeler, bu renk kodlarına göre seyahat tedbirleri alıyor.

Bugünkü haritada Avrupa’daki tüm ülkelerin koyu kırmızı renkte olduğu görüldü.

Haritadaki duruma ilişkin yayınlanan raporda, son beş haftadır vaka sayılarının çok yüksek oranda arttığı, buna rağmen ölüm oranlarının stabil seyrettiği belirtildi.

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