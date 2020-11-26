Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2021’de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantının 4 Aralık’ta yapılacağını açıkladı.
Asgari ücretin belirlenmesi için yapılacak ilk toplantının tarihi belli oldu.
Açıklama, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi.
Bakan Selçuk, “2021’de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık’ta yapılacak” dedi.
Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak uygulanıyordu.
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