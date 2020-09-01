Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Ağustosa ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül’de başlayacak” dedi.
Ödemelerin 8 Eylül’den itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacağını açıklayan Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsattı. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacaktır.
Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül’de, 6-8 olanlara 9 Eylül’de yapılacak” ifadelerini kullandı.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SORGULAMA
Nakdi destek ödemesi sorgulama işlemini E-Devlet’e giriş yaparak İŞKUR-Kısa Çalışma Ödeneği Sorgulama uygulaması üzerinden kolayca yapabilirsiniz.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
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