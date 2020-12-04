THY ve Lufthansa’nın ortak girişimi SunExpress, Düsseldorf-Antalya uçuşlarında 15 dakikada sonuç veren antijen testi hizmeti sunacak.

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Düsseldorf-Antalya uçuşlarında yolculara 15 dakikada sonuç veren antijen test hizmeti sunacak.

SunExpress’in Üst Yöneticisi Max Kownatzki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya’dan Türkiye’ye gerçekleştirilen uçuşlarda bu hizmeti isteğe bağlı olarak ücretsiz sunacak ilk hava yolu firması olduklarını söyledi.

Uygulamanın 8 Aralık’ta başlayacağını belirten Kownatzki, “Almanya’daki diğer havalimanlarıyla da görüşmelere başladık. Sadece Düsseldorf-Antalya hattında değil, aynı zamanda Türkiye’deki diğer destinasyonlara gerçekleştirilen uçuşlarda da bu uygulamayı başlatmak istiyoruz.” dedi.

Kownatzki, Türkiye’den Almanya’ya gerçekleştirilen tüm uçuşlarda yolcuların PCR testi yaptırma zorunluluğu olduğuna işaret ederek, Türkiye’de altyapının “harika” bir şekilde kurulduğunu ve Türk hükümetinin Kovid-19 ile mücadelede ön sıralarda yer aldığını ifade etti.

Test ücretsiz yenileniyor *

Bu test yöntemini kısa sürede sonuç vermesi nedeniyle tercih ettiklerini dile getiren Kownatzki, “Yolcularımıza uçuşa en az 3 saat kala havalimanında olmalarını öneriyoruz. Antijen testi yaptırmak tamamen isteğe bağlı. Check-in kontuarında teste katılmak istediğini söyleyen yolcu, test merkezine götürülecek. Görevli sağlık personelinin sürüntü örneği alarak yaptığı bu testin değerleme süresi yaklaşık 15 dakika. Negatif test sonucunuzu aldığınızda, check-in işlemine devam edebilirsiniz. Test sonucu pozitif çıkarsa, hatalı sonuç riski düşük olmasına rağmen (yüzde 3 ihtimal) testi ücretsiz olarak yeniliyoruz. İkinci test sonucunun da pozitif çıkması durumunda yolcu uçuşa alınmayacak.” bilgisini verdi.

Kownatzki, test giderlerinin SunExpress ve Düsseldorf havalimanı tarafından ortak karşılandığını belirterek, havalimanının test yapılması için yer tahsis etmesini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Pozitif hızlı antijen testi sonucunun şüpheli bir Kovid-19 vakası anlamına geldiğini ve bu durumda, kalkış ülkesinde geçerli olan resmi sağlık düzenlemelerinin devreye girdiğini anlatan Kownatzki, havalimanında ve uçakta maske takma zorunluluğu gibi tüm hijyen kurallarının, bu uygulamanın yapıldığı uçuşlarda da geçerli olduğunu söyledi.

Kownatzki, Lufthansa, Avusturya ve Brüksel Havayolları’nın da bu hizmeti farklı destinasyonlarda sunduğunu ifade etti.

“Yeniden tam gaz yola devam edeceğiz” *

Nisan ayında göreve gelmesinin ardından virüs nedeniyle karamsar bir tabloyla karşı karşıya kaldığını belirten Kownatzki, bu süre içinde SunExpress’in Almanya’daki yan kuruluşunu kapattığını ve Türkiye-Almanya hattına yoğunlaştıklarını söyledi.

Kownatzki, zorlu bir yıl geçiren havacılık sektörü için aşı haberlerinin gelmesiyle 2021’de iyimser bir tablo beklediğini vurgulayarak, “Önümüzdeki sürece çok iyi hazırlandık, sektör toparlanmaya başladığında biz de yeniden tam gaz yola devam edeceğiz. Gelecek büyüme fırsatlarından yararlanmak için çok iyi hazırlandık.” diye konuştu.

SunExpress’in üç farklı yolcu segmentiyle özel bir yapısı olduğunu dile getiren Kownatzki, koronavirüs süresince yüzde 50’nin üzerinde paya sahip turistik seyahat amaçlı yolcularda ciddi düşüş yaşanırken iç hatların ve Avrupa’da yaşayan Türk kökenli yolcuların yaptığı seyahatlerin payında artış olduğunu belirtti.

Kownatzki, “Güçlü ve istikrarlı bu iki segment bu krizi atlatmamızı sağlıyor. Diğer hava yollarından biraz daha iyimser olmamızı sağlayan da SunExpress’in bu benzersiz yapısıdır.” dedi.

SunExpress’in Antalya’da kurmak istediği Uçak Bakım-Onarım Merkezi Projesi’ne de değinen Kownatzki, Kovid-19 salgını nedeniyle önceliklerinin değiştiğini, bu projeye ilişkin çalışmaların yavaş da olsa devam ettiğini bildirdi.