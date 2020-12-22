22 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye’de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815’e yükseldi.

Türkiye’de 22 Aralık itibarıyla toplam koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 062 bin 960‘a çıktı. Koronavirüs nedeniyle toplam can kaybı sayısı 18.602’ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı %4.1. Ağır hasta sayısı 5.008 oldu.

AĞIR HASTA VE AKTİF VAKA SAYISI DÜŞÜYOR *

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, “Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor.” ifadelerini kullandı.