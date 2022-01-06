Tarım üreticisinin gelirinde 2021’de yüzde 40’a varan gerileme gözlendi. Buna karşın hükümetin bütçeden 2022 için açıkladığı destek ise maliyet artışları kadar yükselmedi. 2022 için açıklanan destek bütçesi 25 milyar TL oldu.

Covid-19 salgın süreci, gıda ve tarım üretiminin ülkeler için ne kadar önemli ve stratejik bir zorunluluk olduğunu herkese hatırlattı.

Dünya genelinde tedarik sorunları ve iklim koşulları nedeniyle üretimdeki sorunlar fiyat artışlarını da tetikledi. FAO’nun Küresel Gıda Fiyatlar Endeksi üst üste 12 ayı aşkın bir süredir yükseliyor. Bu büyük dalgalanmadan Türkiye de etkilendi.

Türkiye’de salgın başladıktan sonra gıda üretimi ve erişiminde bir kesinti olmamasına rağmen tarımsal ürünlerin fiyatında ise ciddi artışlar yaşandı.

Döviz kurundaki artışlar gübre, ilaç ve yem gibi ithalata bağımlı bazı önemli girdilerde fiyat yükselişlerine yol açtı.

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