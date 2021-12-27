Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (Togg) Bursa’nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinin inşaat çalışmaları hızla sürüyor. (Bu haberin ardından Türkiye’nin elektrikli haritası: Hangi ilde kaç araç, kaç şarj ünitesi var? başlıklı yazı da ilginizi çekebilir)

Ön gösterim araçlarının Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılmasının ardından 2 yıllık süreç geride kaldı. “Togg” markalı otomobillerin üretileceği Gemlik’teki tesis, havadan drone ile görüntülendi. Kayıtlarda, tesisin binalarının iyice belirginleştiği görülüyor. Yerli otomobilin 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirilmesi hedefleniyor.