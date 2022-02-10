Trabzon’da hamsi avının azalmasıyla balık tezgahlarında istavrit bolluğu başladı. Bu sezon hamsiden umduğunu bulamayan balıkçılar, tezgahlarını istavrit başta olmak üzere mezgit, levrek, somon, sarı kulak ve alabalıkla dolduruyor.

Kentte İğne Ada’dan gelen hamsinin kilogramı 35 liradan alıcı bulurken, istavrit 25, mezgit ve alabalık 50, levrek 90, somon 60 ve sarıkulak 25 liradan satılıyor.

Trabzon’da 30 yıldır balıkçılık yapan Münir Yılmaz, AA muhabirine, 2 gündür hava şartları iyi olmadığı için istenilen verimi alamadıklarını söyledi.

Hamsinin İğne Ada’dan geldiğini belirten Yılmaz, “Karadeniz’de hamsi yok. Şu anda İğne Ada’dan geliyor. Uzaktan geldiği için de buraya gelene kadar kızarıyor. O nedenle randımanlı olmuyor.” dedi. Yılmaz, bu yıl istavritin bol olduğunu vurgulayarak, “İstavrit bol oldu, ondan dolayı mutluyuz. Onun dışında somon, levrek, alabalık gibi balıklarla tezgahları süslüyoruz ve vatandaşa hizmet etmeye çalışıyoruz.” diye konuştu. Gökmen Aydın da fiyatının 20 ile 25 lira arasında olması nedeniyle istavritin vatandaşın tercihleri arasında ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.