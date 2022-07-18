Bazı bölgelerde tırtılların yapraklardan başlayıp, tanesine kadar ulaştığını anlatan Argun, “Bölgemizde çok yoğun tırtıl var. Bütün çiftçilerimize geçmiş olsun. Dronla ilaçlama yaptırıyoruz. Dron da bazen yetersiz kalıyor. Yaklaşık 100 dekar alanı hemen hemen bitirdi tırtıllar. Yaprak kalmadı ayçiçeğinde. Tane tutar mı tutmaz mı belli değil. Tırtıllar önce yaprakları yiyor sonra ayçiçeğinin kafasını yiyor. Geriye bir şey bırakmıyor.” diye konuştu.