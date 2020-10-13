Beyaz Saray, Trump’ın Doktoru Sean Conley’in Kovid-19 tedavisine Beyaz Saray’da devam eden Trump’ın son sağlık durumuna ilişkin hazırladığı notu basınla paylaştı.

Trump’ın son Kovid-19 testleri hakkında kendisine çok sayıda soru geldiğine işaret eden Conley, “Trump’a arka arkaya günlerde Abbottt BinaxNOW antijen testiyle yapılan Kovid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı.” ifadesini kullandı.

Bu testin şu andaki durumunu belirlemek adına, Başkanın izolasyon döneminde kullanılmadığını belirten Conley, “Trump’ın şu anki durumuna karar vermek için antijen testleriyle birlikte, ek klinik ve laboratuvar veriyi de kullandık.” açıklamasını yaptı.

Conley, yaptıkları tetkiklerin ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) rehberleri sonucunda, Trump’ın diğer kişilere hastalık bulaştırmayacağı kanısında olduklarını da vurguladı.

1 Ekim Perşembe gününü 2 Ekim Cuma gününü bağlayan gece yeni tip koronavirüse yakalandığını duyuran Trump, 2 Ekim Cuma günü kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinde 3 gece kaldıktan sonra geçen pazartesi günü taburcu edilmişti.

Trump, Kovid-19’a yakalanmasının ardından ilk kez seçim mitingi düzenledi *

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması ve tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk seçim mitingini Florida’nın Sanford kentinde yaptı.

Trump, 3 Kasım’daki başkanlık seçimleri için kritik eyaletlerin başında gelen Florida’da yaptığı mitingde seçmenlerine seslenerek, “Eskisinden daha güçlüyüm.” dedi.

Kovid-19 sürecinden birçok şey öğrendiğini belirten Trump, “Kovid-19 sürecini atlattım. Şimdi benim bağışıklığım olduğunu söylüyorlar. Kendimi çok güçlü hissediyorum.” diye konuştu.

Demokrat rakibi Joe Biden’a yüklenen Trump, “Biden’ın sahipleri, radikal küreselciler.” dedi.

Trump, anketlerin aksine şu anda 4 yıl önceki seçimlerden daha yüksek oy oranına sahip olduklarını savunarak, “Demokratlar, ABD’yi komünist Küba’ya ya da sosyalist Venezuela’ya çevirmek istiyorlar.” eleştirisinde bulundu.

Öte yandan, Trump’ın mitinginde maske takmayanların çokluğu ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması da eleştiri konusu oldu.