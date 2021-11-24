Tesla CEO'su Elon Musk, elindeki Tesla hisselerinden 1,05 milyar dolarlık satış yaptığını bildirdi. Musk'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na...Daha fazla oku
Alman bilim insanı Albert Einstein'ın 1905-1915 yıllarında geliştirdiği Genel Görelilik Kuramı'na ait formüllerin bulunduğu el yazması defter, Paris'teki açık artırmada...
ABD'de 1 dolar mağazaları uzun yıllar geleneksel olarak tüm ürünleri 1 $ veya daha düşük bir fiyata sattı. Sektörün son...
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Jerome Powell'ın ikinci dönem için ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterilmesinin uzun vadede enflasyonun...
ABD Başkanı Joe Biden, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına Jerome Powell'ı ve Başkan Yardımcılığına Lael Brainard'ı aday gösterdi. Biden, Beyaz...
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