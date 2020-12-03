Türk-İş Genel Başkanı Atalay, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, “Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK’in kanaatini alıp açıklar” dedi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, ilk toplantısını yarın yapacak.

Konfederasyon genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Atalay, “İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, ‘evet’ diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz.” diye konuştu.

Atalay’ın açıklamaları şöyle:

“Asgari ücret geçim ücreti oldu. 7 milyonun üzerinde insan bu ücretle geçiniyor. Asgari ücretle geçinilmediğini biliyoruz. TÜİK’in açıkladığı rakamı bile alamıyoruz. Yarın ortak açıklama yapacağız. Bu ücretle 15 gün dahi geçinme şansı yok. İşveren ve hükümetin, insanların tebessüm edeceği, bizimde ‘evet’ diyeceğimizi bir rakam getireceğini unut ediyoruz. Kabul edilmeyen bir rakama ne ‘evet’ deriz, ne de kabul ederiz.”

Ayrıntılar geliyor…