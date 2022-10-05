Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), 40 firma ile birlikte Kolombiya’ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yılı 3,4 milyar dolar ihracatla tamamlayan ve 2022 için 3,7 milyar dolarlık bir hedef belirleyen Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü, Kolombiya’yı merkez olarak belirleyerek tüm Latin Amerika ülkelerindeki alıcılara ulaşmaya hazırlanıyor. Ticaret Bakanlığının sektörel heyet programları çerçevesinde gerçekleştirilecek olan etkinliğe katılacak Türk firmaları bölgenin önde gelen alıcıları ile buluşacak. Etkinlikte her bir Türk firmasının iki günde toplam 30 görüşme yapması planlanıyor.

POTANSİYEL ÇOK YÜKSEK, TÜRKİYE’NİN PAYI DÜŞÜK

Kolombiya’ya pandemi öncesinde de heyet düzenlediklerini, hatta pandemi sürecinde Latin Amerika pazarına yönelik sanal iş görüşmeleri de organize ettiklerini hatırlatan EVSİD Başkanı Talha Özger, bunun sonucunda sektörün genel ihracat artışının üzerinde performans gösterdiklerini kaydetti. Latin Amerika pazarının 6.2 milyar dolarlık bir ithalat hacmine sahip olduğunu ve pazarı ağırlıklı olarak Çin ve komşu ülkelerin domine ettiğini anlatan Özger, “Kolombiya’da ürünlerimiz fiyat ve kalite olarak beğenilmesine karşın pazarlama faaliyetlerinin yeterince yapılamaması nedeniyle payımız sadece yüzde 1,3 seviyesinde. Bölgeye ihracat artışımız her yıl artarak devam etse de ihracatımızın hacmi bizi tatmin eden düzeyde değil. Yapacağımız ikili görüşmeler ve pazarlama faaliyetleri ile payımızı çok daha yüksek seviyelere çekmeyi hedefliyoruz. Biz bölgede yüksek bir potansiyel görüyoruz.” dedi.

ÇEVRE ÜLKE ALICILARI İLE KOLOMBİYA’DA BULUŞACAK

EVSİD olarak, Latin Amerika pazarında Avrupa ve Asya benzeri nitelikli uluslararası fuarların bulunmaması nedeniyle ikili iş görüşmelerini ve sergileme konseptini geliştirerek katılımcı sayısını arttıklarını anlatan Özger, “Bölgedeki satın almacılar tarafından en merkezi nokta olarak seçilen Kolombiya’da gerçekleştirilecek Invitation Only Latam iş görüşmelerine yerel satın almacıların yanı sıra Meksika, Kosta Rika, Dominik, Ekvator, El Salvador, Peru, Şili, Uruguay, Arjantin, Brezilya ve Şili gibi tek tek ziyaret edilmesi zor 15 ülkeden alıcılar da katılacak. İki günlük iş görüşmeleri süresince her bir firmamızın ortalama 30 iş görüşmesi yapmasını hedefliyoruz.” diye konuştu.

11-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan etkinliğe 40 firmanın katılacağını belirten Özger Ticaret Bakanlığı’nın sektörel heyet programlarına vermiş olduğu desteklerin ve uzak ülkeler stratejisinin yeni pazarlara açılmak isteyen ihracatçı firmalar için çok önemli olduğunun da altını çizdi.