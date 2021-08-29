Teknoloji tabanlı pek çok Türk girişimi son 10 yıldır uluslararası yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bunun son örneği ise Türkiye’de kullanımı hızla yayılan scooter pazarında yaşandı.

Türkiye’nin önde gelen mikrobillite şirketi PALM, yaklaşık 43 milyon TL (5 milyon dolar) bedelle Dubai’de kurulu FENIX şirketine satıldı. FE- NIX bu satın almayla Orta Doğu’da mikromobilite alanındaki liderliğini Türkiye’ye genişletmiş oldu.

KOBİ GİRİŞİM AĞUSTOS 2021 tarihli sayıdan

FENIX’in PALM’ı satın almasıyla Kasım 2020’de Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) lansma-nından bu yana Türkiye, 5’inci ülke ve İstanbul 13’üncü şehir olarak ye­rini aldı.

Satın almayla FENIX, mikro- mobilite alanında Körfez Ülkeleri’nden Türkiye’ye genişleyerek, Orta Doğu bölgesinde faaliyet gösteren tek bölgesel platform olma strate­jisinde önemli bir adım daha atmış oldu. FENIX ayrıca İstanbul’da ya­zılım ve donanım alanında ileri tek­nolojiler geliştirmek ve Orta Doğu bölgesine ihracat yapmak amacıyla için bir Ar-Ge merkezi de kuracak.

KURUCULAR DEVAM EDECEK

Satın alma sonrası PALM ku­rucularından Doğuş Dirik dışındaki diğer kurucular Berhan Gökşin ve Alican İstanbullu, şirketteki görevlerine devam ederek Türkiye’deki FENIX operasyonları­na öncülük edecek. PALM Danışma Kurulu Üyesi Volt Lines’in kurucusu Ali Halabi de FENIX’in Türkiye pazarında lider platform oluşturma çabalarına destek vermeyi sür­dürecek.

FENIX Kurucu Ortağı ve CEO’su Jaideep Dhanoa, Türkiye pazarının mikromobilite yatırımına hazır bir Pazar olduğuna vurgu yaparak, “83 milyon nüfusun, yüzde 75’i kentlerde yaşıyor. Bir milyon veya daha fazla nüfusa sahip 20 şehir var.

Toplu taşı­ma çok gelişmiş durumda ve farklı taşıma araçlarıyla destekleniyor” diyor. Aynı şe­kilde, pazarın olağanüstü yetenek tabanı ve üretim gücü göz önüne alındığında, Türkiye’de muazzam bir inovasyon potansi­yeli gördüklerini kaydeden Dhanoa, şunları söylüyor: “Türkiye’nin yakın zamanda çıkar­mış olduğu elektrikli scooter paylaşımı yö­netmeliği de son derece ileri.

Bunlar bizim yatırım yaparken değerlendir­diğimiz temel unsurlar. Bu konular, Türkiye’yi portföyümüzdeki en cazip ülkelerden biri haline getiriyor. FE- NIX olarak bir ülkede etkin iş yapa­bilmenin yolunun yerelleşmeden geçtiğine inanıyoruz. PALM ile Türki­ye mikrobilite pazarını iyi bilen istis­nai girişimcilerden oluşan bir ekiple bir araya geldik. Bu işbirliğinden son derece memnunuz.”

İSTANBUL’DA AR-GE MERKEZİ

FENIX’in Kurucu Ortağı ve CTO’su IQ Sayed ise Orta Doğu’da-ki her bir pazar için özelleştirilmiş araçlara, yeteneklere ve teknolojiye yatırım yapma hedefi ile yola çıktık­larını belirterek, “Böylece değer zin­ciri boyunca bütünleşerek, ciddi bir finansal performans elde edebildik.

Ayrıca, yeni değer yaratma fırsatları elde ettik” diyor. Bu satın almayla İstanbul’da kuracakları Ar-Ge merkezinden inovatif ürünler ortaya çıkarmanın da bir diğer iş hedefleri olduğunu dile getiren Sayed, “Böylece hem Türkiye pazarındaki ye­rel ihtiyaçlara cevap verebileceğiz, hem de faaliyet alanımızda diğer ülkelere know-how ihracatı yapabileceğiz. Bölgemiz için yenilikçi ‘Türkiye’de Üretilen’ ürünler üretme fikri bizi çok heyecanlandırıyor” şeklinde konuşuyor.

“BİZİM İÇİN NET BİR SEÇİM OLDU”

PALM Kurucu Ortağı ve CEO’su Berhan Gökşin de iki yıllık sürede binlerce kullanıcının PALM ile 700 binden fazla yolculuk gerçekleş­tirdiğini söylüyor. “Hayalimizde hep PALM’ı Türkiye dışına taşımak vardı” diyen Gökşin, şöyle devam ediyor: “FENIX bizim için, böl­gedeki liderliği ve sahip olduğu yetkinlikler açısından net bir seçim oldu.

Türkiye gene­linde tüketici ihtiyaçlarını çözebilmemiz için bizimle sermayeye, yeteneğe ve teknolojiye yatırım yapan, Türkiye pazarına kendini ada­mış deneyimli bir ortağa sahip olmaktan he­yecan duyuyoruz. FENIX ile Türkiye’nin ulaşım ağlarını iyileştirme, yenileme ve güçlendirme vizyonunu desteklemeye devam edeceğiz.”

PALM’ın Kurucu Ortağı ve COO’su Alican İstanbullu ise FENIX ile operasyonlar ve araç yenilikleri yoluyla sermaye verimliliğine odaklanarak sınıfının en iyisi olan ve operasyonel mükemmelliği merkeze alan bir şirket bulduklarını ifade ediyor Özel değiş­tirilebilir akülü araçlarını ve e-mopedlerini, farklı finansal performans ve pazar lideri hedefini, Türk girişimciliği ile birleştirerek pazara sunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek İstanbullu,

“Türkiye’deki işimizi ölçekledikçe, her alanda yenilik için daha fazla fırsat yaratacağımıza inanıyoruz” di­yor. PALM’ın kurucularından Doğuş Dirik de, “Türkiye’de teknoloji tabanlı bir çok giri­şimin hayata geçirildiğini belirterek, “PALM olarak birçok sektörde yeni yapılan ya da yapılacak girişimlere bir örnek oluşturduk. Bu durum biz çok mutlu ediyor.

Hem ülkeye yatırım getirmekten hem de birçok girişim­ciye ilham kaynağı olmak bize gurur veri­yor” diye konuşuyor.

TOHUM YATIRIMIYLA KURULDU

FENIX, Kasım 2020’de, Maniv Mobility liderliğinde 5 milyon dolar tohum yatırımıyla kuruldu. FENIX 5 ülkede 13 şehirde faaliyet gösteriyor ve Körfez ülkelerinde mikromobilite operatörü alanında pazar lideri. FENIX, COVID-19 salgını önlemi olarak her FENIX e-scooter’a entegre el dezenfektanı sunan dünyadaki ilk mikromobilite operatörü.

Ayrıca FENIX, bölgenin ilk özel e-scooter abonelik hizmeti olan MyFENIX’i başlattı ve şimdi 8 şehirde binlerce aktif abonesi var.

Orta Doğu’daki birden çok ülkede hizmet veren en büyük elektrikli araç filosuna sahip olan FENIX, aynı zamanda mikromobilite platformu olmanın avantajlarından yararlanarak, F10 mobil uygulaması ile hızlı market alışverişi teslimatı alanına giren ilk mikromobilite şirketi. FENIX, F1O mobil uygulaması ile market alışverişini 10 dakikada elektrikli scooterlar ile teslim ediyor.