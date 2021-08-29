Teknoloji tabanlı pek çok Türk girişimi son 10 yıldır uluslararası yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bunun son örneği ise Türkiye’de kullanımı hızla yayılan scooter pazarında yaşandı.
Türkiye’nin önde gelen mikrobillite şirketi PALM, yaklaşık 43 milyon TL (5 milyon dolar) bedelle Dubai’de kurulu FENIX şirketine satıldı. FE- NIX bu satın almayla Orta Doğu’da mikromobilite alanındaki liderliğini Türkiye’ye genişletmiş oldu.
KOBİ GİRİŞİM AĞUSTOS 2021 tarihli sayıdan
FENIX’in PALM’ı satın almasıyla Kasım 2020’de Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) lansma-nından bu yana Türkiye, 5’inci ülke ve İstanbul 13’üncü şehir olarak yerini aldı.
Satın almayla FENIX, mikro- mobilite alanında Körfez Ülkeleri’nden Türkiye’ye genişleyerek, Orta Doğu bölgesinde faaliyet gösteren tek bölgesel platform olma stratejisinde önemli bir adım daha atmış oldu. FENIX ayrıca İstanbul’da yazılım ve donanım alanında ileri teknolojiler geliştirmek ve Orta Doğu bölgesine ihracat yapmak amacıyla için bir Ar-Ge merkezi de kuracak.
KURUCULAR DEVAM EDECEK
Satın alma sonrası PALM kurucularından Doğuş Dirik dışındaki diğer kurucular Berhan Gökşin ve Alican İstanbullu, şirketteki görevlerine devam ederek Türkiye’deki FENIX operasyonlarına öncülük edecek. PALM Danışma Kurulu Üyesi Volt Lines’in kurucusu Ali Halabi de FENIX’in Türkiye pazarında lider platform oluşturma çabalarına destek vermeyi sürdürecek.
FENIX Kurucu Ortağı ve CEO’su Jaideep Dhanoa, Türkiye pazarının mikromobilite yatırımına hazır bir Pazar olduğuna vurgu yaparak, “83 milyon nüfusun, yüzde 75’i kentlerde yaşıyor. Bir milyon veya daha fazla nüfusa sahip 20 şehir var.
Toplu taşıma çok gelişmiş durumda ve farklı taşıma araçlarıyla destekleniyor” diyor. Aynı şekilde, pazarın olağanüstü yetenek tabanı ve üretim gücü göz önüne alındığında, Türkiye’de muazzam bir inovasyon potansiyeli gördüklerini kaydeden Dhanoa, şunları söylüyor: “Türkiye’nin yakın zamanda çıkarmış olduğu elektrikli scooter paylaşımı yönetmeliği de son derece ileri.
Bunlar bizim yatırım yaparken değerlendirdiğimiz temel unsurlar. Bu konular, Türkiye’yi portföyümüzdeki en cazip ülkelerden biri haline getiriyor. FE- NIX olarak bir ülkede etkin iş yapabilmenin yolunun yerelleşmeden geçtiğine inanıyoruz. PALM ile Türkiye mikrobilite pazarını iyi bilen istisnai girişimcilerden oluşan bir ekiple bir araya geldik. Bu işbirliğinden son derece memnunuz.”
İSTANBUL’DA AR-GE MERKEZİ
FENIX’in Kurucu Ortağı ve CTO’su IQ Sayed ise Orta Doğu’da-ki her bir pazar için özelleştirilmiş araçlara, yeteneklere ve teknolojiye yatırım yapma hedefi ile yola çıktıklarını belirterek, “Böylece değer zinciri boyunca bütünleşerek, ciddi bir finansal performans elde edebildik.
Ayrıca, yeni değer yaratma fırsatları elde ettik” diyor. Bu satın almayla İstanbul’da kuracakları Ar-Ge merkezinden inovatif ürünler ortaya çıkarmanın da bir diğer iş hedefleri olduğunu dile getiren Sayed, “Böylece hem Türkiye pazarındaki yerel ihtiyaçlara cevap verebileceğiz, hem de faaliyet alanımızda diğer ülkelere know-how ihracatı yapabileceğiz. Bölgemiz için yenilikçi ‘Türkiye’de Üretilen’ ürünler üretme fikri bizi çok heyecanlandırıyor” şeklinde konuşuyor.
“BİZİM İÇİN NET BİR SEÇİM OLDU”
PALM Kurucu Ortağı ve CEO’su Berhan Gökşin de iki yıllık sürede binlerce kullanıcının PALM ile 700 binden fazla yolculuk gerçekleştirdiğini söylüyor. “Hayalimizde hep PALM’ı Türkiye dışına taşımak vardı” diyen Gökşin, şöyle devam ediyor: “FENIX bizim için, bölgedeki liderliği ve sahip olduğu yetkinlikler açısından net bir seçim oldu.
Türkiye genelinde tüketici ihtiyaçlarını çözebilmemiz için bizimle sermayeye, yeteneğe ve teknolojiye yatırım yapan, Türkiye pazarına kendini adamış deneyimli bir ortağa sahip olmaktan heyecan duyuyoruz. FENIX ile Türkiye’nin ulaşım ağlarını iyileştirme, yenileme ve güçlendirme vizyonunu desteklemeye devam edeceğiz.”
PALM’ın Kurucu Ortağı ve COO’su Alican İstanbullu ise FENIX ile operasyonlar ve araç yenilikleri yoluyla sermaye verimliliğine odaklanarak sınıfının en iyisi olan ve operasyonel mükemmelliği merkeze alan bir şirket bulduklarını ifade ediyor Özel değiştirilebilir akülü araçlarını ve e-mopedlerini, farklı finansal performans ve pazar lideri hedefini, Türk girişimciliği ile birleştirerek pazara sunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek İstanbullu,
“Türkiye’deki işimizi ölçekledikçe, her alanda yenilik için daha fazla fırsat yaratacağımıza inanıyoruz” diyor. PALM’ın kurucularından Doğuş Dirik de, “Türkiye’de teknoloji tabanlı bir çok girişimin hayata geçirildiğini belirterek, “PALM olarak birçok sektörde yeni yapılan ya da yapılacak girişimlere bir örnek oluşturduk. Bu durum biz çok mutlu ediyor.
Hem ülkeye yatırım getirmekten hem de birçok girişimciye ilham kaynağı olmak bize gurur veriyor” diye konuşuyor.
TOHUM YATIRIMIYLA KURULDU
FENIX, Kasım 2020’de, Maniv Mobility liderliğinde 5 milyon dolar tohum yatırımıyla kuruldu. FENIX 5 ülkede 13 şehirde faaliyet gösteriyor ve Körfez ülkelerinde mikromobilite operatörü alanında pazar lideri. FENIX, COVID-19 salgını önlemi olarak her FENIX e-scooter’a entegre el dezenfektanı sunan dünyadaki ilk mikromobilite operatörü.
Ayrıca FENIX, bölgenin ilk özel e-scooter abonelik hizmeti olan MyFENIX’i başlattı ve şimdi 8 şehirde binlerce aktif abonesi var.
Orta Doğu’daki birden çok ülkede hizmet veren en büyük elektrikli araç filosuna sahip olan FENIX, aynı zamanda mikromobilite platformu olmanın avantajlarından yararlanarak, F10 mobil uygulaması ile hızlı market alışverişi teslimatı alanına giren ilk mikromobilite şirketi. FENIX, F1O mobil uygulaması ile market alışverişini 10 dakikada elektrikli scooterlar ile teslim ediyor.
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