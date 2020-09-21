Endüstri mühendisi Cem Doğan ve Instagram fenonemi Philip Deml’in geliştirdiği tasarım, Almanya’nın ünlü start up yarışması DieHöhle der Löwen’yi kazanan girişimlerden oldu. Flapgrip adı verilen akıllı telefon tutucusu Alman yatırımcı Ralf Dümmel’den yatırım da çekti.

Almanya’da doğan 25 yaşındaki endüstri mühendisi Cem Doğan ve 135 binden fazla takipçisi olan Insatgram fenomeni Philip Deml birlikte ürün tasarladı. Ürünlerine güvenen girişimciler, ‘Flapgrip’ adını verdikleri akıllı telefon tutucusu ile Almanya’nın ünlü start up yarışma programı ‘DieHöhle der Löwen’ye katıldılar ve kazandılar. Öte yandan yatırım da çektiler. Tanınmış Alman yatırımcı Ralf Dümmel’den yatırım desteği de elde ettiler. Almanya genelinde 10 binden fazla perakende şubesinde flapgrip satmayı başardılar.

Flapgrip, kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Çok işlevli kullanım alanına sahip olan, tüm akıllı telefonlar ve telefon kılıflarıyla uyumlu olarak çalışıyor. Diğer telefon tutucularındaki mıknatıs fonksiyonu bulunmayan ürün, kendinden yapışkanlı yöntemiyle pratik. Hem dikey hem de yatay kullanım seçeneğini bir arada sunan Flapgrip, herhangi bir zemin üzerinde ya da arabaların havalandırma bölümlerine takılarak telefonun kolayca tutunmasını sağlarken, kullanıcısına konfor alanı sunmayı da hedefliyor