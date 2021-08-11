Kripto para kullanımı açısından dünyada 4’üncü sırada olan Türkiye, en çok blockchain cüzdan açan ülkeler listesinde de ilk sırada yer alıyor.

Blockchain.com verilerine göre dünya genelinde 875 milyonun üzerinde adres olduğunu belirten Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, “Bu adreslerin tümü aktif olarak gönderici veya alıcı olarak işlem yapmıyor. Dolayısıyla aktif adres sayısında zaman zaman düşüşler ya da yükselişler olabiliyor. Ocak 2020’nin başında Bitcoin’de aktif işlem yapan adreslerin sayısı günlük verilere bakıldığında 596 bin seviyelerinde ilerlerken, belirtilen periyottan sonra fiyat artışına paralel olarak 1 milyon 362 bin 772’yi buldu. Bu sayı hemen hemen 2021’in ilk çeyreğine de denk geliyor. Fiyat artışı yatırımcıların risk iştahını, işlem sayısını ve piyasa hacmini artırdı. Talep-fiyat dengesi birbirini besledi” dedi.

Kripto para alım-satımı için oluşturulan açık kaynak kodlu cüzdan hizmeti blockchain cüzdanı, sanal finansal varlıkların saklandığı veya depolandığı cüzdanlar olarak tanımlanıyor.