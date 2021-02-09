Türkiye İş Bankası 2020 yılında 6,8 milyar lira net kar elde etti.

Türkiye İş Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre banka, 2020 yılsonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 2019 yılsonuna göre yüzde 26,9 oranında artırarak 593,9 milyar TL’ye yükseltti ve “Türkiye’nin en büyük özel bankası” unvanını sürdürdü.

Yılsonu itibarıyla 6,8 milyar TL düzeyinde net kar elde eden ve dönem sonu itibarıyla sermaye yeterlilik oranı yüzde 18,7 seviyesinde gerçekleşen İş Bankası’nın özkaynak büyüklüğü ise 67,8 milyar TL düzeyinde oluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 2020 yılının, salgın sürecinin tüm olumsuzluklarına rağmen kesintisiz hizmet sunma güçlerini kanıtladıkları bir yıl olduğunu belirterek, “Bu dönemde gerek kredi ötelemeleri, gerekse tahsis edilen ilave kredi limitleri vasıtasıyla, tüm imkânlarımızla reel sektör ve hane halkına destek olmaya devam ettik. Yılsonu itibarıyla nakdi ve gayrinakdi krediler yoluyla ekonomiye sağladığımız kaynak tutarı 485,1 milyar TL’ye ulaştı.” ifadelerini kullandı.

1,6 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı

2020 yılsonu itibarıyla, toplam mevduat hacmi 368,9 milyar TL’ye ulaşan Banka, vadesiz mevduatta da Türkiye’nin en büyük özel bankası olmaya devam etti. Ana fonlama kaynağı olan mevduatın toplam pasif içindeki payı yüzde 62,1 seviyesinde oluşurken; maliyet odaklı bir yaklaşımla kaynak yapısını çeşitlendirmeye devam eden İş Bankası, Mayıs ve Kasım aylarında imzalanan anlaşmalarla toplam 1,6 milyar ABD doları tutarında sendikasyon kredisi sağladı.

Banka, yıl içerisinde ayrıca 750 milyon ABD Doları tutarında sermaye benzeri tahvil ihraç etti. Bu ihraç 2018 yılının Şubat ayından bu yana Türk bankaları tarafından yurtdışından gerçekleştirilen, katkı sermaye niteliğindeki ilk piyasa işlemi oldu. Yatırımcılardan yoğun ilgi gören söz konusu ihraç ile İş Bankası, ülke ekonomisine desteğini sürdürdü.

Bankacılık sektörünün dijital dönüşümünü Kovid-19 salgınıyla ivme kazandığı 2020 yılında da çeşitlendirilmiş dijital hizmet platformları ile çok yönlü bankacılık hizmeti sunmaya devam eden İş Bankası’nın dijital müşteri sayısı yılsonunda 9,2 milyona yükselirken, şube dışı kanallardan gerçekleştirilen işlemlerin toplam işlemler içerisindeki payı yüzde 96 seviyesine ulaştı.