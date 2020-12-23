23 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye’de son 24 saatte 202 bin 209 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti. Türkiye’de 23 Aralık itibarıyla toplam koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 82 bin 610‘a çıktı. Toplam vefat sayısı 18 bin 851.

Ağır hasta sayısı 4 bin 901 oldu, 34 bin 492 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Kovid-19 tablosuna ilişkin, “Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, “Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli.” uyarısında bulundu.

Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 23, 2020

22 ARALIK’TA TABLO NASILDI? *

22 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye’de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815’e yükseldi.

Türkiye’de 22 Aralık itibarıyla toplam koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 062 bin 960‘a çıktı. Koronavirüs nedeniyle toplam can kaybı sayısı 18.602’ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı %4.1. Ağır hasta sayısı 5.008 oldu.

AKTİF VAKA SAYISI DÜŞÜYOR, EV İÇİ BULAŞMALAR ARTIYOR *

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, “Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Koca, twitter’dan paylaştığı bir başka mesajında ise “Kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarımız düşüyor. Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları %85’e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım” dedi.