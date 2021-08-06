2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları devam ediyor. Türkiye şu ana kadar Olimpiyatlarda 1 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı.

Milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya mücadelesinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur’u yenerek madalyanın sahibi oldu.

Karatede erkekler katada milli sporcu Ali Sofuoğlu, bronz madalya kazandı. Nippon Budokan’da gerçekleşem bronz madalya mücadelesinde Sofuoğlu Güney Kore’den Heejun Park’la karşılaştı. Milli sporcu hakemlerden 27.26 puan alarak bronz madalyanın sahibi oldu. park ise 26.14 puanda kaldı ve olimpiyatı 5. tamamladı. Ali Sofuoğlu’nun bu madalyası aynı zamanda Türkiye’nin olimpiyat tarihindeki 100. madalyası oldu.

bronz madalya kazandı. Nippon Budokan’da gerçekleşem bronz madalya mücadelesinde Sofuoğlu Güney Kore’den Heejun Park’la karşılaştı. Milli sporcu hakemlerden 27.26 puan alarak bronz madalyanın sahibi oldu. park ise 26.14 puanda kaldı ve olimpiyatı 5. tamamladı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı. Bu madalya Türkiye’nin olimpiyat tarihindeki 101. madalyası oldu.

Türkiye Olimpiyat Oyunlarında şu ana kadar 1 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalyaya ulaştı

Altın: Mete Gazoz (Okçuluk)

Gümüş: Eray Şamdan (Karate)

Bronz: Rıza Kayaalp (Güreş), Yasemin Adar (Güreş), Ferhat Arıcan (Cimnastik), Taha Akgül (Güreş), Ali Sofuoğlu (Karate), Hatice Kübra İlgün (Tekvando), Hakan Reçber (Tekvando), Merve Çoban (Karate)

2 MADALYA GARANTİ

Öte yandan kadın boksunda Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu’nun da madalya alması kesinleşmiş durumda. Henüz maçlarını oynamayan 2 sporcunun madalya rengi ise belli olmadı. Bu madalyaların gelmesiyle Türkiye’nin toplam sayısı 103 olacak.