Fortuna Turkiye’nin araştırması kapsamında belirlenen “En Etkin 50 CMO” listesinde, ulusal ve uluslararası pek çok şirketin başarılı pazarlama yöneticileri bulunurken, listedeki pazarlama yöneticilerinin 2020’de gerçekleştirdikleri çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçeler, salgının etkisiyle bir önceki yıla kıyasla yüzde 74 arttı.

BMI Business School Istanbul açıklamasına göre, DataExpert iş birliğiyle 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük bin şirketi üzerinde yapılan araştırma serisinin pazarlama ayağı olan Fortune Türkiye “En Etkin 50 CMO” araştırmasının sonuçları açıklandı.

Pazarlama yöneticilerinin iş dünyasındaki fark oluşturan rolüne ve önemine dikkati çekmek için gerçekleştirilen araştırma, 2020’de tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinin pazarlama fonksiyonunu da etkilediğini ortaya koyuyor. Araştırma sonucunda ortaya çıkan “En Etkin 50 CMO” listesinde yer alan yöneticilerin 2020’de gerçekleştirdikleri çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçeler, bir önceki yıla oranla yüzde 74 arttı. Artışta, salgın nedeniyle tüketici alışkanlıklarında yaşanan değişimin etkisi olduğu görülüyor.

Yarıya yakını kadın yönetici

Açıklamaya göre, sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu tarafından saptanan kriterler çerçevesinde, sergiledikleri performans üzerinden belirlenen 2021 listesinde yer alan pazarlama yöneticilerinin yüzde 48’i kadınlardan oluşuyor.

Listede Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Google, Hayat Kimya, Mercedes-Benz, Microsoft, Nestle, Paşabahçe, Reckitt Benckiser, Turkcell, Ülker, Vestel, Yapı Kredi gibi ulusal ve uluslararası pek çok şirketin başarılı isimleri bulunuyor.

Yüzde 56’sı yerli şirketlerde görev alıyor

Türkiye ekonomisine önemli katkıları bulunan şirketlerde görev alan (Pazarlamadan Sorumlu Üst Düzey Yöneticiler (CMO), bu şirketlerdeki toplam bütçelerin ortalama yüzde 12’sini yönetiyor.

Listede yer alan CMO’ların yüzde 56’sı Türk markalarda görev alıyor.

Yüksek lisans yapanların oranı artıyor

Açıklamada aktarılan bilgiye göre, Türkiye’nin En Etkin 50 CMO’su arasında yüksek lisans yapanların oranı 70’e yükseldi. Bu oran geçen yıl 61 seviyesindeydi. Yüksek lisans yapanların içinde MBA mezunu olanların oranıysa 77 olarak belirlendi.

Türkiye’nin En Etkin 50 CMO’sundan yüzde 26’sı Boğaziçi Üniversitesi mezunu olarak kayıtlara geçti. Boğaziçi Üniversitesi’ni, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (yüzde 20), İstanbul Teknik Üniversitesi (yüzde 12), Marmara Üniversitesi (yüzde 10) ve Bilkent Üniversitesi (yüzde 6) takip etti.

Ödül töreni 23 Mart’ta

Listelerdeki yöneticilerin mezun oldukları bölümler arasında endüstri mühendisliği yüzde 18 ile başı çekiyor. Endüstri mühendisliğini, yüzde 16 ile ekonomi ile işletme, yüzde 8’le elektrik elektronik mühendisliği ve yüzde 6 ile de siyaset bilimi izledi.

Açıklamaya göre, “En Etkin 50 CMO” ödül töreni, 23 Mart’ta düzenlenecek CMO Summit 2021’de gerçekleşecek.