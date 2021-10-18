Türkiye’nin ağustos sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 297,4 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 589,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2021 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustos sonu itibarıyla Türkiye’nin yurt dışı varlıkları 2020 sonuna kıyasla yüzde 16,4 artışla 297,4 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 9,1 azalışla 589,7 milyar dolar oldu. Böylece, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, ağustosta eksi 292,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2020 sonunda eksi 393,1 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Rezerv varlıklar kalemi ağustosta 2020 sonuna kıyasla yüzde 26,2 artarak 117,8 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi yüzde 11,8 yükselerek 121,1 milyar dolara çıktı. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 24,5 artışla 52,2 milyar dolara yükseldi.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle ağustosta 2020 sonuna göre yüzde 29,3 azalışla 166,5 milyar dolara geriledi.

Portföy yatırımları 107,6 milyar dolar

Portföy yatırımları, ağustosta 2020 sonuna göre yüzde 6,9 azalışla 107,6 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 18,8 azalarak 23,7 milyar dolara ve Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 1,3 gerileyerek 45,6 milyar dolara inerken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 7,6 artarak 7,1 milyar dolara yükseldi.

Diğer yatırımlar, geçen yılın sonuna göre yüzde 6 artışla 315,6 milyar dolar oldu. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 4,1 yükselişle 34,7 milyar dolara, TL mevduatı yüzde 1,5 artışla 16 milyar dolara çıktı.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,7 azalarak 69,6 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,4 artarak 98,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.