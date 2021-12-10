Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun 19 Aralık Pazar günü saat 06.58’de Space X Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, Türksat Genel Müdürlüğünde düzenlediği basın açıklamasında, şirketin uydu, kablo TV ve e-Devlet hizmetlerine ilişkin bilgi verdi.

Türksat 5A haberleşme uydusunun 8 Ocak’ta uzaya gönderildiğini hatırlatan Karaismailoğlu, “Yakın bir zaman önce de Türksat 5B haberleşme uydumuzu Airbus tesislerinden teslim aldık. Uydumuz Fransa’dan ABD’ye 29 Kasım’da sevk edildi.” diye konuştu.

Karaismailoğlu, uyduyu fırlatma hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, “Türkiye’nin haberleșme alanındaki faaliyetlerinin konușulacağı, Türksat 5B uydusunun yörüngeye fırlatılacağı ve ülkemizin gençlerini bulușturacağımız ‘2’nci Uydu Teknolojileri Haftası’nı 18-19 Aralık’ta Türksat Gölbaşı Yerleşkesi’nde gerçekleştireceğiz. Türksat 5B uydumuz, 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 06.58’de Space X Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.” ifadelerini kullandı.

Türksat 5B’nin uydu filosuna katacağı yeniliklere dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları söyledi:

“Türksat 5B, Türkiye’nin uydu ve iletişim imkanı olan Ka-Bant kapasitesini 15 kat artıracak. Faydalı yük ve güç değerleri açısından en güçlü uydumuz olacak Türksat 5B, sabit sınıf uydularına göre 20 kat daha fazla verimliliğe sahip. Kapsama kapasitesi hayli geniş olacak uydumuzla Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelere hitap edebileceğiz. Yeni uydumuz ayrıca, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yükü ile toplamda 55 Gbps’den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak.”

“İlk kez yerli tasarlanan ekipmanlar uzaya gönderilecek”

Karaismailoğlu, Türkiye’deki yerli ve milli uydu yapım çalışmalarının en güzel örneklerinden birinin Türksat 5B’de görüldüğüne işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

“Türksat tarafından belirlenen ‘Yerli Endüstri Katkı Programı’ Türksat 5B’de uygulandı. Ülkemizde üretilen iki haberleşme ekipmanı Türksat 5B uydusunda kullanılıyor. Bu sayede, ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanların uzaya gönderilmesi, Türksat 5B uydusuyla gerçekleşecek. 42 derece doğu yörüngesinde 35 yılı aşkın süre hizmet verecek uydumuz aynı zamanda, denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin bir biçimde yerini alacak. Ayrıca, Türksat 5B uydusunun sağlayacağı yüksek veri kapasitesiyle, karasal altyapıyla erişilemeyen yerlere internet altyapısını rahatlıkla kurabileceğiz.”

“Türkiye’nin aktif haberleşme uydu sayısı 5’e çıkacak”

Bakan Karaismailoğlu, 4,5 ton fırlatma ağırlığına ve 15 kilovat güç kapasitesine sahip Türksat 5B’de yeni nesil elektrikli itki sisteminin yer aldığına dikkati çekerek, Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına yedeklik hizmeti de verecek yeni uydunun, bu yörüngelerdeki frekans kullanım haklarını da koruyacağını anlattı.

Teknik özelliklerinin ötesinde Türksat 5B’nin, getireceği haberleşme kapasitesindeki artışla, kamu kurumları ve özel şirketler için önemli bir maliyet ve katma değer avantajı da sağlanacağını vurgulayan Karaismailoğlu, “Türksat’ın küresel pazarda rekabet gücünü geliştirecek, özellikle denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin biçimde kullanılacak uydumuzla Türksat’ın ve ülkemizin ihracat gelirlerinin artırılması da hedefleniyor.” dedi.

Karaismailoğlu, yörüngede teslim edilecek Türksat 5B ile Türkiye’nin aktif haberleşme uydusu sayısının 5’e, toplam uydu sayısının da 8’e çıkacağını bildirdi.

“Yerli ve milli uydumuz Türksat 6A’yı 2023 yılında uzaya göndermeyi planlıyoruz”

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla yapımına devam edilen Türksat 6A’nın ülkenin uydu ve uzay çalışmalarında çığır açacağını ifade ederek, bu uyduyla birlikte Türkiye’nin uydu üreten ve ihraç eden ülkeler arasında hak ettiği yerini alacağını dile getirdi.

Karaismailoğlu, 2002 yılına kadar uzay çalışmalarında sadece seyirci rolünde olan Türkiye’nin 19 yılda bu alanda kat ettiği mesafenin AK Parti iktidarının sağladığı istikrarın önemli sonuçlarından biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Yerli ve milli uydumuzla dünyada uydu üretebilen ilk 10 ülke arasına gireceğiz. Bu, üretici ülkelere uydu üretim maliyeti için ödenme ihtimali olan yüz milyonlarca doların ülkemizde kalması anlamına gelmekte. Haberleşme gibi stratejik öneme sahip bir alanda kimseye muhtaç olmayacağız. Ayrıca küresel piyasa değeri 271 milyar doları bulan uydu endüstrisinden pay almamız da mümkün olacak. Küresel uydu sektöründeki göz bebeğimiz olacak Türksat 6A’nın montaj, entegrasyon ve testleri, Ankara Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nde yapılmaktadır. Yerli ve milli uydumuz Türksat 6A’yı 2023 yılı içinde uzaya göndermeyi planlıyoruz.

Türksat 6A ile Hindistan’ı da içine alan doğu kapsama alanı sayesinde ülkemizin uydu kapsama alanı da genişleyecek. Dünyanın önde gelen ülkelerinin, uydu ve uzay çalışmaları ile yarışmak, son 19 yılda ülkemizdeki güven ve istikrar ortamıyla birlikte yerli ve milli teknoloji hamlesinin bir sonucudur.”

“Yerli ve milli hamlelerimiz devam ediyor”

Türksat’ın koordine ettiği bir diğer hizmetin de “e-Devlet Kapısı” olduğunu anımsatan Karaismailoğlu, “Bugün itibarıyla 6 bin 185 hizmetin verildiği e-Devlet Kapısı’ndan 57 milyon 400 bine yakın kayıtlı kullanıcı faydalanıyor. 2021 yılında 2 milyar 896 milyon 250 binin üzerinde girişin yapıldığı e-Devlet Kapısı’nda, aylık giriş ortalaması 241 milyonu aşıyor.” ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Türkiye’nin büyüme hamlelerinin, dış ticaretteki başarıların, uydu ve uzay çalışmalarındaki yüz akı çalışmaların, kimi çevreleri rahatsız ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Milletimizin genç mühendisleri ve bu işlere gönüllerini koyan yöneticileri, yerli ve milli hamleleriyle birilerini kıskandırıyor olabilir. Son dönemde ekonomimize yönelik saldırıların arkasında neler olduğunu, nedenlerini de çok iyi anlıyoruz. Milli elektrikli tren setiyle, milli uydularıyla, ulaştırma ve haberleşmeden savunma sanayimize her alanda yerli ve milli hamlelerimiz devam ediyor.”