TÜROB Başkanı Müberra Eresin, “Sıkıntıların devam ettiği turizm sektörü için olumlu bir gelişme. İşletmelerin bir nebze nefes almasını sağlayacaktır” dedi.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) açıkladığı Turizm Destek Paketi Uygulamasına ilişkin, “Sıkıntıların devam ettiği turizm sektörü için olumlu bir gelişme. İşletmelerin bir nebze nefes almasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Eresin, TBB’nin, salgının etkilerinin azaltılmasını desteklemek amacıyla başlanacak Turizm Destek Paketi Uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Müberra Eresin, sıkıntıların devam ettiği turizm sektörü için olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, “İşletmelerin bir nebze nefes almasını sağlayacaktır. Uygulama detayları henüz Kredi Garanti Fonu tarafından açıklanmadı. Uygulama detayları da çok önemli. Detaylarına bakacağız. 2021 yılının da turizm açısından toparlanma olmasını beklemekle birlikte zor bir yıl olacağını düşünüyoruz. Turizm sektörü 2021 yılında da desteklenmesi halinde ekonomiye en güçlü katkıyı sunan sektör olacaktır” ifadelerini kullandı.

2021 yılında turizm gelirlerinde beklenen toparlanmayı sağlayabilmek için önlemleri şimdiden almak gerektiğini aktaran Eresin, “Hali hazırda bu yıl sonuna kadar geçerli KDV indirimleri başta olmak üzere, normalleşme desteği, kısa çalışma ödeneği ve bazı istihdam uygulamaları ile vergisel uygulamalar, sektör kuruluşlarının kredi yapılandırmaları gibi uygulamaların devamı sektör açısından çok öneml.” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRSAB: Uygulaması da zamanlaması da gayet iyi *

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ise, Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) açıkladığı Turizm Destek Paketi Uygulaması’nı olumlu bulduklarını belirterek, “Kasım ayı gelmeden bu uygulamanın çıkmış olması turizmcilerin kış dönemini biraz daha rahat geçirmesine vesile olur. Öncelikle küçük ve orta boy acentelere bunun tanınması iyi olur diye düşünüyorum. Uygulaması da zamanlaması da gayet iyi. Desteğin mümkün olduğunca tabana yayılmasında fayda var” diye konuştu.

Bağlıkaya, özellikle küçük seyahat acentelerinin bu kredi paketlerinin devamını beklediğini aktararak, destek paketinin piyasayı ne kadar rahatlatacağının gelecek günlerde görüleceğini, sektörün uygun koşullu kredi imkanının daha da genişletilmesini istediğini söyledi.

Firuz Bağlıkaya, sektörün, devlete mümkün olduğu kadar yük olmadan bu süreci atlatmaya çalıştığını dile getirdi.

TÜROFED: Teşvikler sektörün eski parlak dönemine gelmesini hedefliyor *

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır da “Turizm sektörü ülke ekonomimiz için stratejik önemde. Bu nedenle yapılan teşvik ve destekleri çok önemsiyoruz” dedi.

Dünya çapında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen ve en büyük maddi kayıp yaşayan sektörlerin başında turizmin geldiğine işaret eden Çorabatır, “Salgının başından beri söylediğimiz gibi sektör olarak tek amacımız çalışanlarımızı korumak, borcumuzu ödemek ve bu yılı en az hasarla atlatmak. Açıklanan paketin sektöre nefes aldıracağına inanıyoruz. Turizm sektörü ülke ekonomimiz için stratejik önemde. Bu nedenle yapılan teşvik ve destekleri çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sektör olarak değişen ihtiyaçlar ışığında hem Kültür ve Turizm hem Hazine ve Maliye bakanlıkları ile yakın diyalog içinde çalıştıklarını anlatan Çorabatır, aldıkları tüm önlemlerin ve yapılan teşviklerin gelecek yıl ve sonrasında sektörün eski parlak dönemine gelmesini hedeflediğini kaydetti.

Kovid-19 nedeniyle çok zor bir yıl geçirdiklerine değinen Çorabatır, “Bu yıl amacımızın kar etmek olmadığını, yetişmiş turizm çalışanlarını kaybetmemek ve sektöre tedarik sağlayan paydaşlarımızı desteklemek olduğunu hep söyledik. Umuyorum ki teşvikler turizmcilere nefes aldırarak, gelecek yıla daha güçlü başlamamızı sağlayacaktır.” diye konuştu.

“Sektöre can suyu olacak” *

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, paketin sektör için son derece faydalı olacağını vurguladı.

Kovid-19 nedeniyle kötü bir sezon geçirdiklerine dikkati çeken Atmaca, “Sektör için zor bir yazdı, önümüz kış. Hepimizin böyle bir desteğe ihtiyacı var. Sektör açısından can suyu olacaktır. İstihdama zarar vermemek, otelleri açık tutmak açısından katkısı olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.