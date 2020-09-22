Türkiye’de geleneksel esnafın nabzını tutan Esnaf Barometresi Raporu Ağustos 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Yeni nesil perakende araştırmaları ve perakende analitiği kurumu REM People’ın raporuna göre esnafın Politika Endeksi 8 puanlık yükselişle 34,6’ya yükseldi. Bu artışta Akdeniz’de ülke haklarının savunulması, doğalgaz kaynaklarının keşfi ve Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi etkili oldu. Salgında yeniden yükseliş yaşanması nedeniyle esnafın endişesi, pandeminin en yüksek olduğu bahar dönemine döndü.

REM People’ın CEO’su Bülent Peker, raporu şöyle değerlendirdi:

“Mevsimsel etkiyle satışlar artarken merkezi yönetimin politikaları esnaf tarafından takdir görüyor. Pandemide hasta sayılarının yeniden yükselmesi ise esnafı salgının ilk dönemi kadar endişelendiriyor. Vaka sayısındaki artış, esnafa salgının 12 aydan uzun süreceğini düşündürüyor.”

Her ay Türkiye temsili sağlanacak şekilde 550-600 noktada yapılan ölçümlerle hazırlanan “REM – TT Barometre: Türkiye Geleneksel Kanal Esnafının Nabzı” araştırma panelinin Ağustos’20 sonuç raporun Ticaret Endeksi, 7,1 puan artarak üç aylık düşüş trendini kırarak yükselişe geçti. Mevsim sıcaklıklarının önemli derecede yükselmesi gazlı-gazsız içecekler ve paket su kategorisindeki anlamlı artışın yanında diğer tüm kategorilerde de kısmi artış gerçekleşmesi, endekste etkili oldu.