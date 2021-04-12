Ticaret hayatına 1993’te hipermarketler için çiğköfte üreterek başlayan EM Group’un global ölçekte faaliyet gösteren markası Çiğköftem, Türkiye’deki girişimcilere destek olacak bir projeyi hayata geçiriyor.

Şirket, 2021 yılında Türkiye’de 50 kişiye ücretsiz bayilik verecek. Bayilik vermeye başladığı 2007 yılından bu yana yatırımcılarından marka ve isim hakkı bedeli talep etmeyen Çiğköftem, ‘Krizin Değil Ticaretin Zamanı’ isimli proje kapsamında, şube açılışlarında temel kurulum ihtiyaçları olan mimari çizim planı, tabela, tezgah, soğutuculu dolap, masa-sandalye, menuboard gibi malzemeleri yatırımcılara bedelsiz olarak verecek.

Her şube başına toplam değeri 40 bin TL’yi bulacak ekipman desteğinin yanı sıra şubeler için yapılacak reklam çalışmaları ve tanıtım malzemeleri de göz önüne alındığında toplam bütçesi 2 milyon TL’yi aşacak projede yatırımcılardan taahhüt beklenen en önemli kriter şubenin bir yıl boyunca kapatılmaması.