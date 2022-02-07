Sağlık Bakanlığının 22-28 Ocak verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul’da 889,58, Ankara’da 1003,30, İzmir’de 961,57 oldu. 15-21 Ocak’ta bu rakamlar İstanbul’da 1245,73, İzmir’de 729,81, Ankara’da 725,62 olarak kayıtlara geçmişti.

22-28 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/lSFcvzRrTi — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 7, 2022

Bakan Koca twitter hesabından vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili de şöyle paylaştı: 22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa.