Volkswagen, ID.3’ün ardından ID. ailesinin ikinci modeli ID.4’ün seri üretimine Zwickau fabrikasında başladı. Markanın ilk elektrikli SUV’u olacak model, 500 kilometrelik bir menzile sahip olacak. ID.4, Türkiye’de satışa sunulacak ilk tam elektrikli Volkswagen modeli olacak.

E-mobilitede dünya lideri olma hedefine ulaşmak amacıyla 2024 yılına kadar 33 milyar euro yatırım yapmayı planlayan Volkswagen Grubu, bu yatırımının 11 milyar euroluk kısmını Volkswagen markasına ayırmış durumda. Marka, 2025 yılında 1,5 milyon elektrikli araç üretmeyi planlıyor.

BÜYÜYEN SEGMENTE ELEKTRİKLİ MODEL *

Dünyanın en hızlı büyüyen segmenti olan kompakt SUV sınıfındaki model yelpazesine tamamen elektrikli bir model ekleyen Volkswagen, önümüzdeki dönemde ID.4’ü Avrupa’da, Çin’de ve daha sonra ABD’de pazara sunmayı planlıyor.

ZWİCKAU’DA GELECEK YIL 300 BİN ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİLECEK *

Zwickau, büyük bir otomobil üretim tesisinin tamamen elektrikli model üretimine geçtiği ilk fabrika olarak Volkswagen markasının e-mobilite atağında önemli bir rol oynuyor. Bu yıl tamamlanacak tüm dönüşüm çalışmaları sonrasında 2021 yılında MEB teknolojisine sahip yaklaşık 300 bin elektrikli aracın Zwickau fabrikasında banttan indirilmesi hedefleniyor.

VOLKSWAGEN’İN İLK TAMAMEN ELEKTRİKLİ SUV’U *

ID.4, Volkswagen’in tamamen elektrikli modelleri için geliştirdiği MEB (modüler elektrik platformu) teknolojisine dayanıyor. 500 kilometrelik menzile sahip (WLTP’ye göre) ID.4, geniş iç hacmi ve ultra modern dış tasarımı ile dikkat çekiyor.

SUV’un, ilk etapta arkadan itişli olarak pazara sunulması planlanırken, sonraki dönemde elektrikli dört tekerlekten çekişli versiyonu da pazarda yerini alacak. Yüksek voltajlı batarya, sürüş dinamikleri açısından son derece dengeli bir aks yükü dağılımı ve düşük bir ağırlık merkezi oluşturmak amacıyla gövdenin altına yerleştirilmiş. Yeni MEB (modüler elektrik platformu) teknolojisine dayanan tüm modeller gibi ID.4 de çok geniş bir iç alana sahip. Sıfır emisyonlu SUV’un keskin hatlara sahip dijital kokpitinde tüm fonksiyonlar dokunmatik yüzeyler ve sezgisel ses kontrol teknolojisiyle sağlanıyor.