Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın desteği keseceği akıllı telefonlar belli oldu. İşte 2021’de WhatsApp’ın çalışmayacağı Android ve IOS telefonları…

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir adım atmaya hazırlanıyor.

Platform 2020’nin sona ermesi ile bazı akıllı telefonlara verdiği desteğe de son verecek. WhatsApp’tan desteğini çekeceği Android ve IOS modelleri şöyle…

1. IOS telefonlar Önceki Sonraki