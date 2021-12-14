ANKARA/ İSTANBUL

Başkentin yarınki hava durumuna ilişkin bilgi veren Özdemirci, “Ankara’da yarın için yağmur beklentimiz var, kar yağışı beklemiyoruz. İstanbul için de kuvvetli yağış ve yağmur şeklinde devam edecek.” diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda biraz daha düşüş olacağı için ülkenin iç ve doğu kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını da vurgulayan Özdemirci, “Ankara’da perşembeden itibaren yağışlar 4-5 gün boyunca hafif kar şeklinde olacak. İstanbul’da yarın için kuvvetli yağmur demiştik daha sonraki günlerde de yağmur şeklinde gerçekleşecek ama kar yağışı İstanbul’a önümüzdeki 4-5 gün boyunca yok.” dedi.