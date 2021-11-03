Sağlık Bakanı Koca, “Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak.” ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, “2. doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar, 60 yaş üstü kişiler hatırlatma dozu yaptırabilecek.” açıklamasını yaptı.
Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak. pic.twitter.com/LeSA8jd198
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 3, 2021
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