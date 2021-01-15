Pandemi sürecinin yarattığı belirsizlik, arz ve talep seviyesinin henüz pandemi öncesini yakalayamamış olması, uluslararası yatırımları da negatif etkiledi.

2020’nin değişen rekabet şartlarının uyum sağlanması gereken zor bir yıl olarak geride kaldığını aktaran Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, 2020 yılının ilk yarısında, iptal edilen ve ertelenen yatırımlar nedeniyle, uluslararası doğrudan yatırımlarda bir önceki yıla göre yüzde 49 düzeyinde azalma yaşandığını belirtiyor.

Yıl sonu itibarıyla ise bu düşüşün yüzde 30-40 bandında gerçekleşmesini beklediklerini kaydeden Sargın, “Bu durum, yatırım çekme alanında daha rekabetçi bir döneme gireceğimizi ve yatırım ortamı üzerindeki belirsizlik nedeniyle daha yüksek riskli yeni doğrudan yatırımlara oranla, halihazırda yatırım yapmış şirketlerin genişleme yatırımlarının önem kazanacağı bir döneme girdiğimizi gösteriyor” diyor.

Türkiye’nin pandemiyle mücadelede önemli bir sınav verdiğini ifade eden Sargın, reformlara dikkat çekiyor. 2021 yılında Türkiye’yi yeni ekonomik düzende rekabetçi kılacak dönüşüm adımlarının atıldığı bir yıl olmasını istedikleri kaydeden Sargın, “Bu şartlarda, ülkemizin küresel ekonomik canlanmadan hak ettiği payı alacağından hiç kuşkumuz yok” diye konuşuyor.