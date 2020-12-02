Video konferans şirketi Zoom’un, yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte piyasa değeri 6 kat artarak 130 milyar dolara yükseldi. 3. çeyrek sonuçlarına göre şirketin geliri yüzde 367, net kârı ise yüzde 8927 yükseldi.

Koronavirüs salgını ile birlikte artan evden çalışma ve uzaktan eğitim uygulamalarıyla kullanıcı sayısı rekor üstüne rekor kıran video konferans yazılımı Zoom, 31 Ekim 2020’de sona eren 2021 mali yılının üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre video öncelikli tümleşik iletişim şirketi Zoom Video Communications’ın üçüncü çeyrekte toplam gelirleri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 367 artarak, 166.6 milyon dolardan, 777.2 milyon dolara yükseldi. Mali yılın ilk 9 aylık sonuçlarına bakıldığında ise şirketin toplam gelirleri 434.4 milyon dolardan yüzde 307’lik artışla 1 milyar 768.9 milyon dolara ulaştı.

Habertürk’ün haberine göre, Zoom’un net kârı ise üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönem,ne göre tam olarak yüzde 8 bin 927 artarak 198.6 milyon dolara, mali yılın ilk 9 ayı toplamında ise yüzde 4 bin 54 yükselerek 411 milyon dolara çıktı.

YILI 2.5 MİLYAR DOLARLIK GELİRLE KAPATACAK *

Zoom, 2021 mali yılı dördüncü çeyrek ve 2021 mali yılı için beklentilerini de paylaştı. Buna göre şirket içinde bulunduğu 2021 mali yılı dördüncü çeyrekte, toplam gelirinin 806 ile 811 milyon dolar arasında, GAAP dışı faaliyet gelirinin 243 ile 248 milyon dolar arasında olması bekleniyor.

2021 mali yılı toplamında ise Zoom’un toplam gelirinin 2 milyar 575 milyon dolar ile 2 milyar 580 milyon dolar, GAAP dışı faaliyet gelirinin ise 865 ile 870 milyon dolar arasında olması bekleniyor.

DEĞERİ 6’YA KATLANDI *

Covid-19’un küresel bir salgın halini almasıyla birlikte kullanımı ciddi oranda artan Zoom’a olan talep, yılbaşından bu yana şirketin ABD borsalarında işlem gören hisselerine ve dolayısıyla piyasa değerine de yansıdı.

2020 yılının ocak ayı başında 20 milyar dolar seviyesinde olan Zoom’un piyasa değeri şu an itibariyle 130 milyar doları buldu. Böylece koronavirüs döneminde Zoom değerini yaklaşık 6 kat artırmış oldu.