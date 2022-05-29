Negatif reel faiz ortamı hisseye talep yaratirken yaz döneminde risk iştahında artışla borsada ralli hızlanabilir. Biz de yaz dönemine özel hisseleri araştırdık. 12 kurum 45 hisse için ‘al’ derken en çok Garanti, Tüpraş, Akbank, T. Şişecam, Tofaş ve Koç Holding öneriliyor.

15-28 Mayıs 2022 tarihli sayıdan

Doların güçlenmesi, gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahını baskılıyor. BİST-100’de de inişli-çıkışlı bir seyir hâkim. 21 Nisan’da 2.557 ile rekorunu tazeleyen BİST-100, 26 Nisan’da 2.418’e kadar geriledi.

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10 Mayıs’ta 2.490’a yükselen ancak bu seviyelerde kalıcı olamayan BİST, mevcutta 2.400’lerin altında seyrediyor. Dolar/TL’de 15,00 olan psikolojik direnç seviyesi aşılırken, bayram öncesinde yüzde 21,44 olan gösterge tahvil faizi ise geçen hafta içinde yüzde 27’lere dayandı.

LİDERLİK EL DEĞİŞTİRİYOR

ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Kıdemli Müdürü Gökhan Uskuay; BİST’in bu zorlayıcı koşullara rağmen, yılbaşından bu yana enflasyona karşı yarattığı pozitif getiriyle ayrıştığını söylüyor.

Negatif reel faiz ortamının hisseye talep yarattığına değinen Uskuay; kurdaki artışın BİST’te geride kalmış ihracatçı şirketler için destekleyici olabileceği görüşünde.

Uskuay; bankacılık sektörünün kâr rakamları sonrasında kâr realizasyonları ile BİST’in gerisinde kaldığı, sınai sektörünün ise güçlü kârların yanı sıra ikinci çeyrek beklentileriyle BİST’te liderliği eline aldığı analizini yapıyor.

“BİST’te liderlik el değiştirirken, kur ve faiz artışı sonrasında hisse tercihleri de değişiyor” diyen Gökhan Uskuay’a göre; sınai sektöründe piyasa ağırlıkları bankalara göre daha yüksek olduğu için bu değişimlerle BİST’te tarihi zirve yenilenebilir.

Biz de aracı kurumların hisse önerilerini ve hisse tercihlerindeki değişimleri araştırdık. 12 kurum, toplam 45 hisse için ‘al’ dedi. En çok dokuz kurumun portföyündeki Garanti BBVA ve Tüpraş önerildi. Bu iki hisseyi; Akbank, T. Şişecam, Tofaş Oto ve Koç Holding izledi.

YATAŞ, PORTFÖYDE

Oyak Yatırım, 15 Nisan’da yaptığı güncellemeyle portföyüne Yataş’ı ekledi. Oyak Yatırım Araştırma Müdürü Övünç Gürsoy; mobilya sektöründeki hammadde krizine rağmen, Yataş’ın güçlü yurtiçi talep, fiyatlama gücü ve zengin ürün portföyünün katkılarıyla 2022’de başarılıbir performans kaydedeceğini öngörüyor.

2022’de Yataş’tan TL bazında yüzde 52 büyümeyle 4,4 milyar TL ciro, yıllık yüzde 46 artışla 632 milyon TL FVAÖK, yüzde 42 yükselişle 360 milyon TL net kâr bekleyen Gürsoy; “Tahminlerimizden daha yüksek seviyelerde süren yurtiçi talep koşulları, 2022 projeksiyonlarımızda ve 16,40 TL olan hedef fiyatımızda yukarı yönlü potansiyeli barındırıyor” diyor.

Arçelik’i model portföyüne 22 Mart 2021’de alan Oyak Yatırım, bu tarihten 26 Nisan 2022’ye kadarki süreçte yüzde 140’lık mutlak getiri ve yüzde 33’lük endeks rölatif getiri elde eden Arçelik’i 26 Nisan’da portföyünden çıkardı.

Övünç Gürsoy; önümüzdeki birkaç çeyrekte; savaş sonrası yeniden artışa geçen hammadde maliyetlerinden ötürü marj baskısının artma ihtimaline, yüksek oranda işletme sermayesi ihtiyacına, nakit akışı üzerindeki negatif etkinin devam etme olasılığına ve net borç/FVAÖK rasyosu üzerinde geçici negatif etki gibi olası olumsuz gelişmelere dikkat çekiyor. Gürsoy, bu gelişmeler düşünüldüğünde Arçelik’in beklenen mutlak getirisinin kısıtlı kaldığını analiz ediyor.

BORSADA RALLİ GELİR Mİ?

Ak Yatırım Strateji Müdürü Hakan Aygün; ilk çeyrek sonuçlarının ardından, mayıs ayı içinde hisse portföylerinde bir miktar değişimle birlikte BİST’te yatay seyir bekliyor. Aygün; Rusya-Ukrayna krizi, ABD Merkez Bankası FED’in faiz artırım döngüsünün yansımaları ve enflasyonist baskının yatırımcıların risk iştahına bir miktar zayıflık getirebileceği görüşünde.

Hakan Aygün; olumlu tarafta yatırımcıyı enflasyona karşı koruyacak alternatif araçların eksikliği göz önüne alındığında turizm sezonuna güçlü bir başlangıcın ise borsada risk iştahını geri getirip haziran ayından itibaren borsa rallisini hızlandırabileceğini öngörüyor.

HANGİ SEKTÖRLER?

Ak Yatırım, son revizyonlarla TAV, Tüpraş ve Mavi Giyim’i portföye ekledi. Hakan Aygün; “TAV’ı yeni yatırım ve güçlü turizm sektörü beklentilerimiz ile hızlı toparlanma öngörümüzle, Tüpraş’ı orta-hafif distilat ürünlerindeki yüksek marj ve bu segmentteki yüksek üretim kapasitesinin kârlılığı olumlu etkileyeceği beklentisiyle, Mavi’yi yüksek talep etkisiyle güçlü 2022 büyüme ve kârlılık tahminlerimizle ve mevcut fiyat seviyelerinin bu beklentileri yansıtmaması nedeniyle ekledik” diyor.

Aygün, ilk çeyrek sonuçlarının ardından Garanti’yi listeden çıkararak banka hisse ağırlığını azalttıklarına da değiniyor.

Hakan Aygün; bu son değişikliklerin, primli banka hisselerinde gündemdeki gelişmeleri de dikkate alarak kâr satışı yapılabileceği, havacılık ve perakende sektörlerindeki getiri potansiyelinin ise henüz fiyatlara yansımadığı yönündeki yatırım görüşünü yansıttığı notunu da düşüyor.

Aygün; hisse fiyatı beklentileri yansıtmakta zayıf kalmış bilişim, holding ve otomotiv hisselerini önermeye devam ettiklerini de aktarıyor.

EN ÇOK ÖNERİLEN 6 HİSSEDE SON ANALİZLER:

GARANTİ BBVA

Güçlü sermaye yeterlilik oranlarıyla ve muhafazakâr aktif kalitesi yönetimiyle dikkat çekiyor. Son yıllarda, 2021 net kârının yüzde 57’sine denk gelen toplam 7,5 milyar TL serbest karşılık ayırdığı ve bu tutarın oynaklığın arttığı dönemlerde tampon olacağı kaydediliyor.

TÜPRAŞ

Avrupa’daki rafinerilerin artan doğalgaz maliyetlerini ürün fiyatlarına yansıtma olanaklarından yararlanan Tüpraş’ta, güçlü ürün marjları operasyonel performansa katkı sunuyor. Orta distilat pazarındaki kıtlığın etkisiyle yükselen ürün marjları ve Tüpraş’ın yüksek orta distilat ürün verimi sayesinde 2022’de güçlü operasyonel sonuçlar açıklaması bekleniyor.

AKBANK

İlk çeyrek sonuçları oldukça güçlü gelirken net ücret ve komisyon gelirleri destekleyici olmaya devam ediyor. Akbank’ın TÜFEX portföyünü yüzde 35 yıllık enflasyon varsayımı üzerinden değerlediği, birçok rakibinin yüzde 40 üzerinden değerleme yaptığı bir ortamda bu durumun bankaya önümüzdeki çeyreklerde daha yüksek kârlılık olarak yansıyacağı kaydediliyor.

T. ŞİŞECAM

Küresel olarak en büyük beş cam şirketi arasında bulunuyor. Satılan malın maliyetinin yaklaşık yüzde 40’ı, gelirlerin yüzde 60’ı döviz bazlı olduğundan TL’nin değer kaybettiği dönemlerde gelirleri ve kâr marjları yükseliyor. ABD’deki doğal soda külü yatırımlarının orta vadeli gelirlere ve marjlara önemli katkı yapması bekleniyor.

TOFAŞ OTO

Rekabetçi üretim yetenekleri göz önünde bulundurulduğunda, Tofaş önümüzdeki aylarda Stellantis (STLA) ağından yeni projelerle ödüllendirilebilir. Egea’nın hibrit versiyonunun ihracat, Egea’nın otomatik şanzımanlı araçlarının yurtiçi hacimlerini olumlu etkilemesi bekleniyor.

KOÇ HOLDİNG

Çeşitlendirilmiş portföy yapısı defansif özellikler taşırken büyüme odaklı şirketleri de barındırıyor. Güçlü nakit pozisyonu ve iştiraklerden gelen temettü akışıyla temettü dağıtımı süreklilik arz ederken, topladığı temettünün yaklaşık yüzde 50’sini kendi hissedarlarına dağıttığı kaydediliyor.