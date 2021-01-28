Çin’den sipariş edilen 10 milyon dozluk Kovid-19 aşılarının ikinci partisinin ikinci bölümünü taşıyan uçak İstanbul Havalimanı’na indi.
Çin’in başkenti Pekin’deki havalimanından kalkan Türk Hava Yollarına ait “TK 6175” sefer sayılı “Boeing 777” tipi uçağın saat 06.10’da İstanbul’a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin yapılmasının ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.
Türkiye‘de 75 yaş üzerindeki vatandaşlar da dünden itibaren sağlık kuruluşlarında aşılanmaya başlandı.
- 14 Ocak’ta sağlık çalışanları için aşı uygulması başlamış, ardından öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşların aşılanmasına geçilmişti.
- Bu kapsamda, 19 Ocak’ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra 90 yaş üzeri vatandaşlar için aşılama gerçekleştirildi.
- 21 Ocak’ta 85 yaş üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanmaya başlandı.
- 21 Ocak’ta eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinden isteyenler de aşılarının ilk dozunu oldu.
- Program dahilinde 25 Ocak itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına geçildi.
BEŞ AYRI SİSTEM ÜZERİNDEN RANDEVU ALINABİLİYOR
Koronavirüs salgınında hayata geçirilen aşılama programı dahilinde öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması için randevular, “mhrs.gov.tr”, “enabiz.gov.tr” siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile “Alo 182” hattı üzerinden alınabiliyor.
Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk bulunacak şekilde “AŞI”, “T.C. kimlik numarası” ve “T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi”ni yazarak 2023’e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.
AŞILAMA TAKVİMİ NASIL İLERLİYOR?
Peki, kim ne zaman aşı olacak? Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.
- Belirlenen takvime göre, birinci aşamanın A grubunda sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf gibi tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) bulunuyor.
- Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor.
- İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor.
- Bu sektörler şu şekilde sıralanıyor:
- “Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar.”
- Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler, üçüncü aşamada ise öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak.
- Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 ve 18-29 yaş grubu takip edecek.
- Üçüncü aşamada son olarak diğer gruplarda bulunan, sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarındakilere aşı uygulanacak.
- Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.
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