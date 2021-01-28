Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan aşı açıklaması… Bakan Koca, twitter’dan paylaştığı mesajda, “İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek” dedi.

Türkiye‘de 75 yaş üzerindeki vatandaşlar da dünden itibaren sağlık kuruluşlarında aşılanmaya başlandı.

14 Ocak’ta sağlık çalışanları için aşı uygulması başlamış, ardından öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşların aşılanmasına geçilmişti.

Bu kapsamda, 19 Ocak’ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra 90 yaş üzeri vatandaşlar için aşılama gerçekleştirildi.

21 Ocak’ta 85 yaş üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanmaya başlandı.

21 Ocak’ta eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinden isteyenler de aşılarının ilk dozunu oldu.

Program dahilinde 25 Ocak itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına geçildi.

BEŞ AYRI SİSTEM ÜZERİNDEN RANDEVU ALINABİLİYOR

Koronavirüs salgınında hayata geçirilen aşılama programı dahilinde öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması için randevular, “mhrs.gov.tr”, “enabiz.gov.tr” siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile “Alo 182” hattı üzerinden alınabiliyor.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk bulunacak şekilde “AŞI”, “T.C. kimlik numarası” ve “T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi”ni yazarak 2023’e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

AŞILAMA TAKVİMİ NASIL İLERLİYOR?

Peki, kim ne zaman aşı olacak? Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.