Yeni BMW 420i Coupé M nasıl bir otomobil? Özellikleri neler? Otomobil editörü Murat Öksüz Yeni BMW 420i Coupé M’yi test etti. İşte Murat Öksüz’ün yorumları:
Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin baştan aşağıya yenilenen modeli Yeni BMW 420i Coupé M nasıl bir otomobil? Otomobil editörü Murat Öksüz test etti.
BMW; ikinci nesil 4 Serisi Coupé’nin konseptteki dev böbrek ızgaralarını seri üretime taşımasından sonra, modele bir önceki jenerasyona göre daha prestijli ve karakterli bir duruş sağladı. Izgaranın çok delikli tasarımı, radyatörün daha görünür olmasını da sağlıyor. Mekanikteki tasarım detaylarını sevenlerin hoşuna giden bu görüntü ile birlikte 420i keskin ama yuvarlak hatları, sürüş dinamikleri, şık tasarımı, iç mekandaki lüks ve özel detaylarıyla üst seviye teknolojik donanımlar birleşince, büyüleyici bir sürüş deneyimi ortaya çıktı.
DIŞ TASARIM
BMW 4 Serisi Coupé’deki en farklı değişim önde gerçekleşmiş olsa da, modelin geri kalanı da tamamen yeni çizgilerden oluşturulmuş. Coupé sınıfının en önemli detayı uzun motor kaputu yeni modelde de tüm göz alıcılığıyla görünüyor.
Otomobile yandan baktığımızda paneller daha düz bir forma sahip. Yan camların alt çizgisi de artık C sütununa doğru yükselen şekilde tasarlanmış. Yan profil uzun bir şekilde devam ederken arka çamurluktaki yeni tasarım, selefinden daha kaslı görünmesini sağlamış. Arka tasarımda ise çekici ve köşeli tasarlanan üç boyutlu stop grubu ile sedan kardeşinden oldukça ayrışıyor.
M detayları olan çift egzoz çıkışı, iki yanında hava kanalları bulunan arka tampon, difüzör ve estetik bagaj spoyleri ise son derece sportif bir arka tasarımı noktalıyor. Elektrikli bagaj kapağının altındaki 440 litrelik hacim, bir coupe için oldukça iyi. Bu sınıfın en büyük sorunu olan arka koltuk diz mesafesi bu modelde aşılmış gibi görünüyor. Arkada oturan yolcunun rahatlıkla kullanabildiği klima kontrolleri ve arkaya geçişlerde elektrikli olarak öne doğru kayan ön koltuklar 420i’yi dört kişilik yolculuklara uygun bir coupé haline getiriyor. Yan camların sıkılaşan formu ve ön koltukların tasarımı sebebiyle arka bölümün kasvetli ortamını sunroof çözüyor. Birden tüm araç aydınlanıyor.
İÇ TASARIM AMBİYANSI SÜRÜŞ KONFORUNU ARTTIRIYOR
420i Coupé’nin sürücü koltuğuna yerleştiğinizde kendinizi alçak bir sürüş pozisyonu da buluyorsunuz. M Sport tasarımının sportif direksiyonuna elinizi götürdüğünüz an da güç sizde. Konsol tasarımı, genel olarak gösterişli fakat bir o kadar da kullanışlı. Malzeme kalitesi ve işçilik seviyesiyle sürücüye iyi bir ortam sunuluyor. Kapıları kapattığınızda otomatik olarak uzatılan ön emniyet kemerleri de konforun bir simgesi olarak öne çıkıyor. Deri ve ısıtmalı, hafızalı koltuklar markanın lüks ve konforunu ortaya çıkarıyor. Bu yüksek tasarım unsurları sayesinde sürücüler koltuğa oturduklarında, kendilerini güvenli ve sportif bir ortamda hissediyor.
Opsiyonel olarak tercih edilebilen donanımları arasında iç mekân için gösterge panelinde Sensatec veya deri kaplama ve Harman Kardon Surround ses sistemi de var. Bizce 420i Coupé’nin kabini, BMW Live Cockpit Professional dijital gösterge paneli oluşturuyor. Gesture Control özellikli ve kablosuz Apple CarPlay destekli bilgi-eğlence sistemi, kablosuz telefon şarjı, önde USB bağlantı noktası yer alıyor. Otomobildeki bir diğer gelişimi de sürüş esnasında daha konforlu ve sessiz yolculuk yapılabilmesi. Dış tasarımda anlattığımız uzun güçlü form, ağır olan direksiyona sportif bir hissiyat yarattıyor. Şöyleki ağırlık otomobile tam hakim olabilmenizi sağladığınızı hissettiriyor. Bu sayede girilen hızlı virajlarda herhangi bir çekince olmadan sürüşü gerçekleştirebiliyorsunuz. 4 Serisi Coupé’nin bozuk zeminlerdeki süspansiyon konforu ise diğer rakip modellere göre daha iyi sayılır. Kavis ve engelleri oldukça az hissediyorsunuz.
Benzinli Motor ve Yüksek Performans
BMW 420i Coupé; 170 HP güç ve 250 Nm tork üreten 1.6 litrelik 4 silindirli benzinli motoruyla BMW’nin sportif ruhuna yakışır bir performans ortaya çıkarıyor. Ortalama 8.1-7.4 lt/100 km yakıt tüketim verisine sahip olan model; 8.2 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşıyor. Güvenli alanda çıkabildiğimiz maksimum sürat ise 220 km/s. oldu. Fabrika verilerine göre ise bu hız 230 km/s.
Sonuç olarak BMW 420i Coupé, bu sınıfı sevenler için mükemmel olarak tüm detaylarıyla sürüş zevki için tasarlanmış.
Murat Öksüz / murat.oksuz@doganburda.com
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