Opsiyonel olarak tercih edilebilen donanımları arasında iç mekân için gösterge panelinde Sensatec veya deri kaplama ve Harman Kardon Surround ses sistemi de var. Bizce 420i Coupé’nin kabini, BMW Live Cockpit Professional dijital gösterge paneli oluşturuyor. Gesture Control özellikli ve kablosuz Apple CarPlay destekli bilgi-eğlence sistemi, kablosuz telefon şarjı, önde USB bağlantı noktası yer alıyor. Otomobildeki bir diğer gelişimi de sürüş esnasında daha konforlu ve sessiz yolculuk yapılabilmesi. Dış tasarımda anlattığımız uzun güçlü form, ağır olan direksiyona sportif bir hissiyat yarattıyor. Şöyleki ağırlık otomobile tam hakim olabilmenizi sağladığınızı hissettiriyor. Bu sayede girilen hızlı virajlarda herhangi bir çekince olmadan sürüşü gerçekleştirebiliyorsunuz. 4 Serisi Coupé’nin bozuk zeminlerdeki süspansiyon konforu ise diğer rakip modellere göre daha iyi sayılır. Kavis ve engelleri oldukça az hissediyorsunuz.