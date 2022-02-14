Yeni BMW 420i Gran Coupé M nasıl bir otomobil? Özellikleri neler? Otomobil editörü Murat Öksüz Yeni BMW 420i Gran Coupé M’yi test etti. İşte Murat Öksüz’ün yorumları:
Coupé ve Cabrio versiyonlarının tanıtılmasının ardından BMW tutkunlarının merakla beklediği Yeni BMW 420i Gran Coupé; keskin ama yuvarlak hatları, sürüş dinamikleri, şık tasarımı, iç mekandaki lüks ve özel detayları ve donanımlarıyla büyüleyici bir sürüş deneyimi sunuyor.
BMW, “Konsept 4 Serisi”nin resmi detayları Aralık 2012’de yayınlandı ve E92 3 Serisi coupenin yeni bir 4 Serisi ile değiştirilmesiyle, Yüksek performanslı F82/F83 M4 modelleri 2014 yılının başlarında tanıtıldı. Türkiye’de M-Sport tasarım seçeneğiyle satılan yeni jenerasyon BMW 4 Serisi’nin 420i Gran Coupé modeli, sportif dış tasarım detayları ve parçalarının yanında, kullanıcısına standart olarak cam tavan, ısıtmalı ön koltuklar, sürüş asistanı ve park asistanı gibi üst düzey konfor donanımlarını bir arada sunuyor.
Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin baştan aşağıya yenilenen dört kapılı coupé modeli Yeni BMW 420i Gran Coupé, geniş böbrek ızgarası, uzun ve şık coupé tasarımıyla Borusan Otomotiv showroomlarında otomobil tutkunlarının hayranlıkla izlediği bir model konumunda.
DIŞ TASARIM
Yeni BMW 420i Gran Coupé dış tasarımında da, önceki jenerasyonuna göre daha uzun, daha yüksek ve daha geniş hacimlerle oluşturulmuş. 4783 mm uzunluğu, 1852 mm genişliği ve 1442 mm yüksekliğiyle Yeni BMW 420i Gran Coupé, bir önceki nesline göre 143 mm daha uzun, 27 mm daha geniş ve 53 mm daha yüksek. 2856 mm uzunluğundaki aks mesafesi de önceki jenerasyona göre 46 mm daha uzun. BMW 420i Gran Coupé ile genişleyen 4 kapılı coupé tasarımı, kullanıcı ve yolcularına iç mekânda cömert ve çok kullanışla bir alan sunuyor. 470 litrelik bagaj hacmine sahip modelin arka koltukları katladığında bu hacim 1290 litreye kadar çıkabiliyor.
TASARIM DETAYLARI
BMW 420i Gran Coupé’nin geniş göze çarpan böbrek ızgarası ön tasarımının en önemli unsuru. Böbrek ızgarasının iki yanında yer alan LED farlar modelin ön tasarım çekiciliğini kuvvetlendirirken, opsiyonel olarak BMW Laserlight da tercih edebiliyorsunuz. Şekilli L ışık çubuklarına sahip karartılmış LED stop farları ile BMW 420i Gran Coupé arka dış tasarımını tamamlıyor. Uzun bir çizgi gibi görünen yere yakın yan profili, zarif tasarımıyla modeli farklılaştırıyor. Çerçevesiz kapı camları ise kaslı görünümü destekleyen diğer bir unsur.
BMW 420i Gran Coupé, kullanıcılarını sürücü kapısından içeriye ilk girdikleri an da bir önceki jenerasyona göre tamamen değişmiş bir iç mekân ve en son teknolojik özellikler karşılıyor. Yüksek şekilde konumlandırılan orta konsol, kabin tasarımının merkez noktası. Deri ve ısıtmalı, hafızalı koltuklar markanın lüks ve konforunu ortaya çıkarıyor.
Bu yüksek tasarım unsurları sayesinde sürücüler koltuğa oturduklarında, kendilerini güvenli ve sportif bir ortamda hissediyor. Opsiyonel olarak tercih edilebilen donanımları arasında iç mekân için gösterge panelinde Sensatec veya deri kaplama ve Harman Kardon Surround ses sistemi de var. BMW 420i Gran Coupé’de BMW Live Cockpit Professional donanımını standart olarak alıyorsunuz. 12,3 inç boyutunda dijital gösterge paneli ve 10,25 inç boyutunda yüksek çözünürlüklü multimedya ekranıyla BMW Live Cockpit Professional otomobile tüm detaylarıyla kontrol etmenize olanak sağlıyor. hitap ediyor. BMW İşletim Sistemi 7 sayesinde sürücüler multimedya ekranının temalarını da özelleştirebiliyor.
Benzinli Motor ve Yüksek Performans
BMW 420i Gran Coupé; 170 bg güç ve 250 Nm tork üreten 1.6 litrelik 4 silindirli benzinli motoruyla BMW’nin sportif ruhuna yakışır bir performans ortaya çıkarıyor. Ortalama 8.1-7.3 lt/100 km yakıt tüketim verisine sahip olan model; 8.6 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşıyor. BMW 420i Gran Coupé’nin 50:50 olan dengeli ağırlık dağılımı ve üstün aerodinamik detayları yol tutuşunu en üst seviyeye çıkarıyor. Gövde yapısındaki güncellemeler ve geliştirilen aerodinamik özellikler modelin sürtünme katsayısını bir önceki jenerasyonuna göre 0.02’i azaltarak 0.26 seviyesine taşıyor.
Sürüş esnasında ilk dikkatimizi çeken, gaza yüklendiğiniz anda otomobilin hemen reaksiyon gösterip istediğiniz hıza ulaşabilmesi. Yüksek hızlarda ise virajları rahat bir şekilde hiç kaymadan alabiliyorsunuz. Alçak olmasına rağmen yoldaki bozukluklarıve kasisler neredeyse hiç hissedilmiyor. Tabii yolda giderken meraklı gözler hep üstünüzde. Hatta yanına gidelim acaba minik bir hızlanma yarışı yapabilirmiyiz diye arabasından bakınan çok.
Sonuç olarak BMW 420i Gran Coupé, bu sınıfı sevenler için mükemmel olarak tüm detaylarıyla sürüş zevki için tasarlanmış.
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