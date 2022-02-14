Sürüş esnasında ilk dikkatimizi çeken, gaza yüklendiğiniz anda otomobilin hemen reaksiyon gösterip istediğiniz hıza ulaşabilmesi. Yüksek hızlarda ise virajları rahat bir şekilde hiç kaymadan alabiliyorsunuz. Alçak olmasına rağmen yoldaki bozukluklarıve kasisler neredeyse hiç hissedilmiyor. Tabii yolda giderken meraklı gözler hep üstünüzde. Hatta yanına gidelim acaba minik bir hızlanma yarışı yapabilirmiyiz diye arabasından bakınan çok.

Sonuç olarak BMW 420i Gran Coupé, bu sınıfı sevenler için mükemmel olarak tüm detaylarıyla sürüş zevki için tasarlanmış.