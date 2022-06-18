Dış tasarımın daha lüks ve çekici hale getirilmesi hedeflenmiş. Yeni C5 Aircross SUV, dış ortam ışığına bağlı olarak koyu maviden siyaha dönen derin ve şık bir mavi olan yeni gece mavisi dışında metalik beyaz, sedefli beyaz, siyah, platin gri, çelik gri olmak üzere farklı gövde renkleriyle sunuluyor.

Parlak siyah, koyu krom ve enerjik mavi olmak üzere 3 yeni renk paketi bulunuyor. Ayrıca, Feel Bold donanım seviyesinden çift renkli siyah tavan ve siyah tavan rayları seçenekleri sunuluyor.