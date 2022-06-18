Yeni Citroen C5 Aircross SUV, haziran ayından itibaren Türkiye’de biri benzinli olmak üzere 2 ayrı motor seçeneği, 3 ayrı donanım seçeneği haziran ayından itibaren Türkiye’de satışa çıktı.
Citroen açıklamasına göre Citroen C5 Aircross SUV, 130 HP’lik 1.5 litrelik BlueHDi dizel ve 180 HP’lik 1.6 litrelik PureTech motor seçenekleriyle satışa sunuldu. Her iki motor seçeneğinde de EAT8 8 ileri otomatik şanzıman standart olarak bulunuyor.
Yeni C5 Aircross SUV, yuvarlatılmış hatların yerini daha keskin hatlara bırakan Citroen’in yeni tasarım dilini benimsiyor. Yeni C5 Aircross SUV, gündüz sürüş farlarından ayrılan yeni marka logosuyla dikkati çekiyor. Yeni Citroen, V şeklindeki LED gündüz sürüş farları piyano tuşu tasarımına sahip. Ayrıca, LED Vision farlar artık daha belirgin ve koyu arka plana sahip.
Izgaranın altındaki hava girişinin yeni tasarımı, yeni C5 Aircross SUV’un ön cephesini görsel olarak genişletiyor. Hava kanalları parlak siyah ve koyu krom gibi parlak veya sedefli tonlarla süslenmiş.
Merkezi ana hava girişi de yeni C4 modeline benzer keskin hatlara sahip. Ön tampon alt koruması ön cepheyi daha dinamik hale getiriyor. Bunun yanında donanım seviyesine bağlı olarak parlak siyah veya parlak alüminyum olmak üzere farklı malzeme sunuluyor.
Dış tasarımın daha lüks ve çekici hale getirilmesi hedeflenmiş. Yeni C5 Aircross SUV, dış ortam ışığına bağlı olarak koyu maviden siyaha dönen derin ve şık bir mavi olan yeni gece mavisi dışında metalik beyaz, sedefli beyaz, siyah, platin gri, çelik gri olmak üzere farklı gövde renkleriyle sunuluyor.
Parlak siyah, koyu krom ve enerjik mavi olmak üzere 3 yeni renk paketi bulunuyor. Ayrıca, Feel Bold donanım seviyesinden çift renkli siyah tavan ve siyah tavan rayları seçenekleri sunuluyor.
İç tasarımda ise yeni C5 Aircross SUV, ön konsol üzerinde 0 inçlik yeni bir dokunmatik ekranla donatılıyor. Bu yeni ve daha büyük ekran, iklimlendirme kumandalarına doğrudan erişim işlevi ve daha okunaklı yapıya sahip.
Havalandırma ızgaraları artık ekranın altında yer alıyor. Kişiselleştirilebilir 12,3 inçlik dijital gösterge paneli; navigasyon haritası, aktif sürüş destek sistemleri gibi tüm temel bilgileri doğrudan sürücünün görüş alanına getiriyor.
Progressive Hydraulic Cushions süspansiyon, yol bozukluklarını filtreliyor ve gerçek “uçan halı” etkisi ile yolcuların konfor içinde seyahat etmeleri hedefleniyor.
Yeni C5 Aircross SUV, segmentte üç bağımsız kızaklı, katlanabilir ve geriye yatırılabilir arka koltuk sunuyor. 580 litre ile 720 litre arasında bagaj hacmine sahip.
Yeni C5 Aircross SUV, kullanıcıları; dur-kalk işlevine sahip uyarlanabilir hız sabitleme sistemi ve aktif şerit takip sistemini birleştiren 2. seviye otonom sürüş sistemi otoyol sürüş destek sistemi dahil olmak üzere öncü sürüş destek sisteminden yararlanıyor.
YENİ CİTROEN C5 AIRCROSS SUV SATIŞ FİYATI NE KADAR?
Yeni Citroen C5 Aircross SUV, haziran ayından itibaren Türkiye’de biri benzinli olmak üzere 2 ayrı motor seçeneği, 3 ayrı donanım seçeneği ve 869 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.
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