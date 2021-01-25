Elektrikli küçük ev aletleri markası Sinbo’nun yönetim kurulu başkanı Mehmet Demir’in eşi iş insanı Meltem Demir, Ezem Home’la e-ticaret işine girdi.

Aynı zamanda Sinbo’nun kalite kontrol süreçlerinin başında olan Meltem Demir, uzun yıllar eski evleri alıp çatal bıçağına kadar yenileyerek sattı. Demir, 1,5 yıl önce Ezem Home markasıyla e-ticaret sitesi kurmaya karar verdi.

Marka, Trendyol, N11 ve Hepsiburada gibi platformlarda yer alan, tekstilden küçük ev aletlerine, zücaciyeden kişisel bakıma binlerce ürünü sunuyor. Aylık 3 milyon TL’lik ciroya ulaşan Ezem Home’un pandemi sürecinde büyümesi hızlandı.

Pandemi sürecinde online alışverişte patlama yaşandığını, pandemi sonrasında da bu artışın süreceğini belirten Meltem Demir, “Bir örnek vermem gerekirse; pandemi öncesinde günde 500 adet paket siparişi çıkıyorsa pandemi sürecinde 2 bin 500 pakete çıktı” diye konuştu.

Ezem Home olarak Azerbeycan, Almanya ve Arabistan’a ihracat yaptıklarını söyleyen Meltem Demir, “Masa örtüsü, yatak ve pike takımları gibi ev tekstili ürünlerimiz büyük ilgi gördü.

Önümüzdeki dönem ise perdeler, yastık, yorgan, çarşaf gibi ürünlerle bu kategoriyi geliştireceğiz” diye konuşuyor.