Keepnet Labs, başta ABD olmak üzere 300’den fazla müşteriye siber güvenlik hizmeti veriyor. 2021’de müşteri sayısını 3 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Keepnet Labs CEO’su Ozan Uçar, rotada Avrupa, Arap coğrafyası ve Afrika kıtası olduğunu kaydediyor. Uçar, “AR-GE ile geliştirdiğimiz ürünleri satışa sunduğumuzda, bu ürünler ciromuzun yüzde 30’unu oluşturacak” diye konuşuyor.

Ceren Oral Balaban

coral@ekonomist.com.tr

Siber saldırılar kurumlar için ciddi bir risk oluşturuyor. Gelişen yeni teknolojiler de siber güvenliği riske atabiliyor. Durumun ciddiyetinin her geçen gün artmasıyla siber güvenlik şirketlerinin sayısında da hızlı bir artış yaşanıyor.

Ozan Uçar’ın 2017’de İngiltere’de kurduğu Keepnet Labs de çözümleriyle e-posta temelli saldırıların farklı aşamalarına hitap ederek çok katmanlı bir koruma sağlamayı hedefliyor.

2019’da Technation tarafından İngiltere’nin en yenilikçi start-up’ı olan Keepnet Labs, ABD başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki 300’den fazla müşteriye siber güvenlik hizmeti veriyor.

Keepnet Labs CEO’su Ozan Uçar, cironun yaklaşık yüzde 10’unu AR-GE’ye ayırdıklarını söylüyor. Yapay zeka alanında AR-GE çalışmalarını başlattıklarını ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ndeki teknokentte ofis açtıklarını belirten Uçar, İzmir Bakır-çay Üniversitesi ile yaptıkları işbirliğiyle ise siber güvenlik odaklı yapay zeka çalışmaları yürütmeyi hedeflediklerinin altını çiziyor.

Ozan Uçar, “Teknolojik önlemlerin yetersiz kaldığı sosyal mühendislik

saldırılarının önlenmesi için yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini geliştirmeye odaklanacağız” diyor. Ozan Uçar ile Keepnet Labs’i ve şirketin yeni dönem ajandasını konuştuk.

Keepnet Labs’i tanıyabilir miyiz?

İşletmeleri e-posta saldırılardan komayı amaçlayan Keepnet Labs’i 2017’de İngiltere’de kurdum. Merkezi İngiltere’de olan Keepnet, üç patent bekleyen teknolojisiyle kısa sürede birçok kurumun dikkatini çekti. 2018’de Cylon tarafından yatırım aldık. 2019’da ise Technation tarafından İngiltere’nin en yenilikçi start-up’ı unvanına layık görüldük.

Özellikle büyük kurumsal şirketlerle yaptığımız stratejik ortaklıklarla, ABD’de de çok kısa sürede önemli müşterilerle el sıkıştı. Halihazırda ABD başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki 300’den fazla müşteriye siber güvenlik hizmeti veriyoruz. Müşteri profilimizde bankacılık ve finans sektörü ağırlıklı diyebiliriz. Ancak kritik veri kullanan her sektörden müşterimiz de var.

Keepnet Labs için 2020 nasıl bir yıl oldu?

Saldırganların bir adım önünde olmak için 2020’de ‘Tehdit Paylaşımı’ çözümüne odaklandık ve ürünümüz bazı müşterilerimiz tarafından kullanılmaya başlandı. Türkiye’de yapay zeka alanında AR-GE çalışmalarımızı da başlattık ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki teknokentte bir ofis açtık.

Cironuzun ne kadarını AR-GE’ye ayırıyorsunuz?

İngiltere’de de AR-GE faaliyetleri gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun için çalışmalara başladık. Ciromuzun yaklaşık yüzde 10’unu AR-GE faaliyetlerine ayırıyoruz. AR-GE ile geliştirdiğimiz ürünleri satışa sunduğumuzda, bu ürünlerin ciromuzun yaklaşık yüzde 30’nu oluşturmasını hedefliyoruz.

2021 büyüme stratejinizde öne çıkan başlıklar neler olacak?

Yurtdışı ağımız stratejik iş birlikleriyle büyüyor. 300 olan müşteri sayımızı 2021’de 3 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Ortadoğu ve Afrika’da iş ortaklıklarımızı daha da güçlendireceğiz. Rotamızda; Avrupa, Arap coğrafyası ve Afrika kıtasındaki ülkeler var. 2021’de büyüme hedefimiz ise özellikle ABD’yi kapsıyor.

Yatırım planlarınız neler?

‘Tehdit Paylaşımı’ ürümünüzü tüm müşterilerimizin kullanmasını hedefliyoruz. Özellikle teknolojik önlemlerin yetersiz kaldığı sosyal mühendislik saldırılarının önlenmesi için yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini geliştirmeye odaklanacağız. Bunun ilk adımlarını İzmir Bakırçay Üniversitesi ile başlattık.

Bu iş birliği hakkında bilgi verebilir misiniz?

İş birliği kapsamında Veri Analitiği ve Mekansal Veri Mo-delleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (VAM) bünyesinde ortak çalışma grupları oluşturarak, siber güvenlik odaklı yapay zeka çalışmaları yapmayı hedefledik. Bu iş birliği, geleceğin iki önemli teknoloji başlığı olan siber güvenlik ve yapay zeka alanlarında insan gücü yetişmesine de katkı sağlayacak.

VAM ile siber güvenlik başlığında ve e-posta güvenliği gibi ilgili alt alanlarda, tanımlayıcı ve kes-tirimci veri analitiği konularında çalışma yürüteceğiz. Bu çalışmalar ile Türkiye’de ürettiğimiz ve yapay zeka kullandığımız ürünlerimiz, Türkiye’nin yanı sıra, İngilere, Fransa ve ABD’deki müşterilerimizin de kullanımına sunulacak.

Müşterileriniz arasında KOBİ’ler de var mı?

Müşterilerimiz arasında az da olsa KOBİ’ler de mevcut. KOBİ’ler siber saldırıya uğramayacaklarını varsayıyor ancak 2020’deki saldırılar, KOBİ’lerin de diğer işletmeler kadar tehlikede olduğunu gözler önüne seriyor. Keepnet, e-posta kullanan büyük ya da küçük bütün işletmeler için çözümler geliştirdiği için KOBİ’ler de çözümlerimizden faydalanabiliyor.

“Türkiye’de ve globalde ses getireceğiz”

“Yapay zekanın gücünü siber güvenlikle birleştirdiğinizde, savunmasız ağlar ve veri sızıntıları gibi olumsuz durumlar anında önlenebilir ve siber olaylara yanıt süreleri ciddi şekilde azalabilir. E-posta temelli saldırılar için ise ancak Google, IBM ve birkaç büyük şirketin çalışmaları mevcut. Türkiye’de ise diğer ülkelerde olduğu gibi bu konuda yeterli gelişme kaydedilemedi. Bu nedenle projelerimiz bünyesinde geliştireceğimiz ürünlerle hem ülke içinde hem de uluslararası arenada ses getirmeyi hedefliyoruz.”

Keepnet Labs’in geliştirdiği altı ayrı çözüm

Ozan Uçar, sundukları çözümlerin e-posta temelli saldırıların farklı aşamalarına hitap ederken çok katmanlı ve tam bir koruma sağladığını söylüyor. Uçar, geliştirdikleri ürünleri şöyle açıklıyor.

1- Phishing (Oltalama) Simülasyonu:

Sosyal mühendislik saldırılarını kullanıcılar üzerine simüle ederek, onların davranışlarını test ediyoruz. Ayrıca saldırı gerçekleşmeden güvenli bir ortamda kullanıcıların bu saldırıları deneyimlemesi sağlanıyor.

2-Siber Güvenlik Eğitimleri:

Dünyanın önde gelen siber güvenlik eğitim geliştiricileriyle ortak çalışıyoruz. Video, animasyon, oyun, video klip, sunum, poster, infografik ve veri dokümanları şeklinde içeriklerle, kullanıcıları sosyal mühendislik saldırılarına karşı bilinçlendiriyoruz.

3- E-posta Tehdit Simülatörü:

Gerçek saldırılarla kurumlanın e-posta güvenlik ürünlerinin etkinliğini test ediyoruz. Eksiklikleri için çözüm önerileri sunuyoruz.

4- Tehdit İstihbaratı:

Dark ve deep web’den sızıntı kaynakları araştırılarak, şirketleri zora sokabilecek sızıntıları ortaya çıkarıyor ve gerekli aksiyonları alıyoruz.

5- Olay müdahale:

Bu çözümle şüpheli e-postaları raporluyor ve analiz ediyoruz. Entegre servislerle yapılan hızlı analiz onucunda ortaya çıkan zararlı yazılımlar diğer kurum çalışanların e-posta kutusunda aranabilir ve tek tıkla bulunup silinebilir. Bu süreç için ‘kurallar oluşturma’ özelliği bulunduğundan, süreç otomatik ilerleyebiliyoruz.

6- Tehdit Paylaşımı:

Bu çözüm ile çeşitli kurumları bir araya getirerek bilgi alışverişi yapılmasını sağlıyoruz. Paylaşılan tehdit bilgilerine ve istihbarat verilerine göre kurumlar otomatik olay mühadale süreçlerini başlatabiliyor.