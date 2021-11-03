Kuveyt Türk’ün rüzgar enerjisi santrali, hidroelektrik ve biyokütle enerji santrali projelerine sağladığı finansman desteği yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Yatırımcılara çeşitlilik sunacağımız ürünleri artırmayı hedefliyoruz” diyor.Son yıllarda önemi küresel düzeyde daha iyi kavranan yeşil ekonomi ve sürdürülebilirlik kavramları, birçok sektörde olduğu gibi finans dünyasının gündeminde de ön sıralarda yer alıyor.

Kuveyt Türk de bu konuyu gündeminde ilk sıralara alan kuruluşlar arasında yer alıyor.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Sürdürülebilirlik vizyonuyla başta sukuk olmak üzere finansal ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesini ve tüm işlemlerimizi gerçekleştirirken potansiyel çevresel riskleri göz önünde bulundurarak hareket etmeyi sürdürülebilir finans ekosisteminin gelişimi için önemli buluyoruz” diyor.

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