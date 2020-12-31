Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, yılbaşına dönük kısıtlama kararları neler soruları daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından yanıtlanmıştı. Bakanlığın daha önce gönderdiği genelgeye göre yılbaşında 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, hafta sonu kısıtlamalarındaki usul ve esaslar geçerli olacak. İşte yılbaşına ilişkin kısıtlama kararlarının detayları:

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN? *

Genelgeye yılbaşında sokağa çıkma yasağı için hafta sonu kısıtlamaları geçerli. Peki, yılbaşında sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? Genelge şöyleydi:

31 Aralık 2020 – 4 Ocak 2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Sokağa Çıkma Kısıtlaması:

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

31 Aralık 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN YILBAŞI KARARLARI *

İstanbul Valiliği, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu yılbaşı günü, gecesi ve sonrasının huzur ve güven ortamı içinde geçirilmesi için alınan tedbirleri duyurdu.

Bu çerçevede bugün saat 21.00’den başlayarak 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek sokağa çıkma kısıtlamasında, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirlenen usul ve esaslar, yarın, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak.

Otel ve konaklama tesislerinin yılbaşı programlarına yönelik uymaları gereken kuralları belirten genelge doğrultusunda talimat verilirken, kentte vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması olduğu yılbaşı günü, gecesi ve sonrasını huzur ve güven ortamı içinde geçirmeleri, mağdur olmadan ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayabilmeleri için İstanbul Valiliğince de ek tedbirler alındı.

EK TEDBİRLER *

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği AVM’ler, pazar yerleri, marketler ve umuma açık mahallerde denetim ve güvenlik tedbirleri arttırılacak.

Özellikle kısıtlama öncesi ve bitiminde yoğunluk yaşanabilecek havaalanı, otobüs ve minibüs terminali, tren garı ve istasyonu, iskeleler gibi benzeri yerlerde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak devriye uygulamaları arttırılacak.

Yeni yıla girileceği esnada vatandaşların toplanarak kutlama yapabileceği mekan ve alanlarda tedbirler arttırılarak uygulanacak. İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık kurumlarında yeteri kadar personel görevlendirilerek, acil servis hizmetleri de dahil olmak üzere eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığınca yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak ve teyakkuz halinde olunacak.

Belediye, emniyet ve jandarma personelince görevlerin aksamaması için en üst seviyede her türlü ek tedbirler alınarak, nöbet hizmetleri aksatılmadan yürütülecek. Kovid-19 kapsamında trafik, zabıta ve vergi denetim elemanları ekipler halinde denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecek. Telefon arızaları ile elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacak.

Vatandaşların acil durumlarda başvurabilecekleri birimlerin telefon numaraları Valilikçe bildirilecek.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında İstanbul’da 24 bin 298 polis, 4 bin 871 jandarma, 4 bin 918 bekçi ve 160 sahil güvenlik personelinden oluşan güvenlik gücü, AFAD, AKOM, zabıta, çevre sağlığı ve il sağlık kuruluşları, kara, deniz, raylı sistemler ve hava yolu ulaşımında görevli kurumların bütün ekipleri, İstanbul Valiliğinin koordinasyonuyla görev başında olacak.

ACİL HATLAR

Tüm ekipler koordinasyon içerisinde kontrol ve denetimlere aralıksız devam ederken, acil hallerde 110 itfaiye, 112 sağlık, 153 beyaz masa, 155 polis, 156 jandarma, 158 sahil güvenlik, 159 karayolları, 186 elektrik arıza ihbar hatlarını arayan vatandaşlara gerekli bilgilendirme, yardım ve kolaylıklar sağlanacak.

OTEL VE KONAKLAMA TESİSLERİ İÇİN GENELGE *

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde ise 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00’e kadar otel/konaklama tesisleri için alınan ek tedbirler şu şekilde sıralanmıştı.

Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller ve/veya konaklama tesislerinde; sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek

Bu doğrultuda oteller ve konaklama tesisleri , yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunamayacak.

, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde Bu süre/günlerde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek . Saat 22.00’den itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecek.

. Saat 22.00’den itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecek. Yine bu günlerde; otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınacak. Yemek saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilecek.

Otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda, Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler konulu daha önce illere gönderilen genelge ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile getirilen tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasının temin edilmesine yönelik denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak.

konulu daha önce illere gönderilen genelge ve Sağlık Bakanlığı ile getirilen tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasının temin edilmesine yönelik denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak. Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde, Kimlik Bildirme Kanununun ilgili maddesi hükmü doğrultusunda oteller ve konaklama tesisleri tarafından kendilerine yapılan bildirimlerin doğruluğuna ve güncelliğine dikkat edilecek. Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığı kontrol edilecek.

BAKANLIKTAN TOPLU YILBAŞI KUTLAMALARI İÇİN SON GENELGE *

İçişleri Bakanlığı koronavirüs önlemleri kapsamında toplu yılbaşı kutlamaları için de genelge göndermişti. Genelgede konaklama tesislerinin içerisinde yer alan apart ve villa tarzı yerlerde veya kiralık müstakil villalarda yılbaşı partilerinin veya kutlamalarının organize edildiği ve bu yönde hazırlıkların yapıldığı haberlerine değinildi. Genelgede “Yılbaşı akşamında başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca tam mesai yapılarak, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan diğer önlemlerle birlikte, konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler de dahil olmak üzere hiçbir mekanda yılbaşı partisi veya kutlama organizasyonu yapılmamasına yönelik gerekli planlama, koordinasyon ve denetim faaliyetleri eksiksiz şekilde yerine getirilecek. Alınan tedbirlerin tam anlamıyla uygulanması amacıyla ilgili tüm birimlerin kesintisiz mesai yapması sağlanacak” denildi.

HAFTA SONLARI BALIK TEZGAHLARI AÇIK OLABİLECEK *

İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce yayınlanan farklı genelgelerle hafta sonu için alınan yeni kararlar da duyurulmuştu. Buna göre hafta Sonları Balıkçı/Balık Tezgahları 10.00-17.00 Saatleri Arasında Açık Olabilecek. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.

AVUKATLAR, NOTERLER İSTİSNA KAPSAMINA ALINIYOR *

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilecek.

Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın devamı sağlanacak. Tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçebilecek.

SENDİKALARIN ETKİNLİKLERİ ERTELENDİ *

Daha önce illere gönderilen genelge ile 1 Mart 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerde genel kurul dahil etkinlikler ertelenmişti. Bu kapsama sendikaların yapacağı genel kurul dahil etkinlikler de eklendi.

Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılacak, bakımlarının düzenli ve sık yapılması sağlanacak.

Havalandırma/klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil HEPA filtreler kullanılacak. Bakımları düzenli olarak yapılacak ve filtreleri sık sık değiştirilecek.

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca bu kararlar ivedilikle alınacak.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

OTELLERDE YILBAŞI EĞLENCESİ DÜZENLENEMEYECEK *

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen “Otel/Konaklama Tesislerinde Yılbaşı Programları” konulu genelgeye göre ise yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, daha önce illere gönderilen genelgeyle otel ve konaklama tesisleri içerisinde bulunan lokanta/restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine hizmet verebilecekleri ve bu faaliyetin devamı sırasında uyulması gereken kuralların belirlendiği hatırlatıldı.

‘YILBAŞI PAKETLERİNİN REKLAMLARI YAPILIYOR’ *

Genelgede, yaklaşan yılbaşı öncesinde bazı otel/konaklama tesislerince, alınan tedbirlere aykırı şekilde içerisinde yemekli/müzikli eğlence programları da bulunan yılbaşı paketlerinin reklamlarının yapıldığı, satışa sunulduğu, bu durumun da salgınla mücadele amacıyla alınan diğer tedbirlerin sorgulanmasına neden olduğu belirtildi.

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00’e kadar otel/konaklama tesisleri için alınan ek tedbirler şu şekilde sıralandı:

YILBAŞI PROGRAMI YAPILAMAYACAK *

“Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller ve/veya konaklama tesislerinde sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Bu doğrultuda oteller ve konaklama tesisleri, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunamayacak.

DİJK JOKEY DAHİL CANLI MÜZİK İCRA EDİLEMEYECEK *

Bu süre/günlerde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek. Saat 22.00’den itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecek.

Yine bu günlerde otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınacak. Yemek saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilecek.”

Tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasına yönelik denetimler yoğunlaştırılacak

“Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler” konulu daha önce illere gönderilen genelge ve Sağlık Bakanlığı “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile getirilen tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasına yönelik olarak otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak.

BİLDİRİMLERİN DOĞRU OLUP OLMADIĞINA BAKILACAK *