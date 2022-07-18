ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de 18-19 Haziran’da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim.” ifadelerine yer verdi.
18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını https://t.co/tfsiOnaWSR internet sayfamızdan açıkladık.
Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim. #yks2022 pic.twitter.com/pHKXOSx542
— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 18, 2022
YKS 2022 tercihleri 27 Temmuz’da başlayacak
Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) tercih işlemlerinin 27 Temmuz-5 Ağustos’ta yapılacağını bildirdi.
Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.” bilgisini paylaştı.
YKS BİRİNCİLERİ BU İLLERDEN
Aygün 2022 YKS birincilerinin illerini de paylaştı:
2022-YKS Birincilerimizin İlleri
TYT
Kocaeli
AYT
Sayısal: Kayseri
Eşit Ağırlık: İzmir
Sözel: Kayseri
YDT
Almanca: İstanbul
Arapça: İstanbul
Fransızca: İstanbul
İngilizce: Kocaeli
Rusça: İstanbul
2022 YKS İÇİN NE KADAR BAŞVURU GELDİ?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022-YKS’nın en fazla adayın başvurduğu YKS olma özelliğini taşıdığını açıklamıştı. Aygün, 2022-YKS’ye başvuranların sayısının yüzde 24,36’lık artışla 3 milyon 243 bin 425’e yükseldiğini duyurmuştu.
- Geçen yıl 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu TYT’ye bu yıl 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvuru geldi.
- YKS’nin ikinci oturumu AYT’ye 2 milyon 56 bin 512 aday başvurmuştu.
- YDT’ye 168 bin 430 aday başvurmuştu.
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