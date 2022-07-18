Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de 18-19 Haziran’da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim.” ifadelerine yer verdi.

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını https://t.co/tfsiOnaWSR internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim. #yks2022 pic.twitter.com/pHKXOSx542 — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 18, 2022

YKS 2022 tercihleri 27 Temmuz’da başlayacak

Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) tercih işlemlerinin 27 Temmuz-5 Ağustos’ta yapılacağını bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.” bilgisini paylaştı.

YKS BİRİNCİLERİ BU İLLERDEN

Aygün 2022 YKS birincilerinin illerini de paylaştı:

2022-YKS Birincilerimizin İlleri

TYT

Kocaeli

AYT

Sayısal: Kayseri

Eşit Ağırlık: İzmir

Sözel: Kayseri

YDT

Almanca: İstanbul

Arapça: İstanbul

Fransızca: İstanbul

İngilizce: Kocaeli

Rusça: İstanbul