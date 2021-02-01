Baymak, pandemiye rağmen kombi, klima, ısı pompası ve tüm diğer ürünlerinde adetsel büyümesini sürdürdü. 2020 yıl sonu itibarıyla 1 milyar TL ciro hedefini aşan şirket, geçen yılı yüzde 30 büyüme ile tamamladı. 2021 yılında da yüzde 30’luk büyüme hedefleniyor.

2019 yılını 838 milyon TL net ciro ile tamamlayan Baymak, 2020 yılı sonunda koyduğu tüm hedeflere ulaştı. Geçen yıl 1 milyar 90 milyon TL net ciro elde eden Baymak, yılı yüzde 30 büyüme ile kapattı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Baymak CEO’su Ender Çolak, şunları anlattı:

“2020 yılına üretim, Ar-Ge, ihracat, sürdürülebilirlik, müşteri deneyimi, dijital projeler gibi alanlarda çalışmalarımızı en üst noktaya taşıyarak yatırımlarımızı artıracağımız ve başarılarımızı perçinleyeceğimiz bir yıl olacağını öngörerek girmiştik. Pandeminin önümüze koyduğu tüm engellere rağmen bu öngörülerin hepsini gerçekleştirerek hedeflerimize ulaşmayı başardık. 2020 yılında olağanüstü koşullarda olmamıza rağmen yüzde 30 büyüyerek Türkiye ekonomisine, sektöre ve tüm paydaşlarımıza katkıda bulunmayı sürdürdüğümüz için gururluyum.”

YÜZDE 87’LİK BÜYÜME

İstikrarlı büyümenin en önemli ve güven verici gösterge olduğunun altını çizen Çolak, sözlerine şöyle devam etti:

“2020 yılında yüzde 100 müşteri memnuniyeti ilkemiz, yaygın satış sonrası hizmet ağımız, online teknik destek hizmetimizle karantina koşullarında da her zaman erişilebilir olarak sektörde lovemark (aşk markası) haline geldik. Bunun karşılığında, lokomotif ürünlerimizde adetsel bazda; kombide yüzde 8, klimada yüzde 6, panel radyatörde yüzde 10, termosifon ve termoboylerde yüzde 34, duvar tipi yoğuşmalı kazanda yüzde 4 büyüdük. Yüksek enerji verimliliği sayesinde geleceğin teknolojisi ısı pompasında yüzde 87 büyüme ile sektörün ana markası olduk.”

BAYİLİK YAPILANMASI

Baymak olarak Türkiye’nin her noktasına yayılmış geniş bayi ve servis ağına sahip olduklarının altını çizen Çolak, “2020 yılında 149 yeni bayilik yapılanmamızı tamamladık. Marmara Bölgesi’nde 32, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 31, İç Anadolu’da 47, Karadeniz Bölgesi’nde 22 ve Ege Bölgesi’nde 17 yeni bayimiz tüketicilerimize Baymak kalitesini ulaştırmaya başladı. 2021 yılında da tüm bayilerimiz aracılığıyla her noktada aynı hizmet kalitesini tüketicilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz” diye anlatıyor.

BÜYÜME HEDEFLİYOR

2021 yılında yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayan Çolak, “2021 yılında kendimize yine büyük hedefler koyduk. Kombi hattımızdaki dijital dönüşümü de tamamlamayı hedefliyoruz. 2021 yılında kombi ve ısı pompası ürün gamımızı da genişleteceğiz. Bağlı olduğumuz BDR Thermea Group’un da kombi üretiminin daha büyük bir kısmını Türkiye’de gerçekleştirmeye başlayacağız. Tüm bu gelişmeler neticesinde 2021 yılında da yüzde 30 büyümeyi hedefliyoruz” diye ekliyor.