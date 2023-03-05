Ekonomist’te Bu Hafta

EN GÜÇLÜ 50 KADIN CEO

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İstihdam için harekete geçildi

GÖSTERGE

Çalışanın büyümeden aldığı pay eriyor

Deprem ihracatı nasıl etkiledi?

Ekonomiye güvende sınırlı düşüş

Altı sektörde üretime geri dönüşün yol haritası

“İş dünyası bölgeki siparişlerini artırsın”

Hepsiburada Global ile dünyaya açılacak

ABD ve İngiltere pazarına girecek

Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor

Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi

“Sorun mevzuat değil, hesap verebilirlik”

Ulaşımda yeni trend motosiklet oldu

İŞ DÜNYASINDAN

İş dünyası konteyner kentler için harekete geçti

Tarımsal gıdaların geleceği önemli

Tofaş’tan dağıtım ayağında önemli karar

Bu kez adımlar deprem felaketi için atıldı

Beton kalitesine dikkat

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Markalardan depreme özel üretim seferberliği

Genç nesil ile dijitalleşme atağı

GİRİŞİM

“500 girişimciyi destekleyeceğiz”

100 milyonuncu yolculuğa sürüyor

VERGİDE GÜNDEM

2022 yılı ücret gelirleri beyanı ve depremin beyana etkisi

PİYASA

Mart portföyünde öne çıkan yatırım araçları

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

Aselsan ve TSKB’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları...

BİST-30 64 Neden düştü?

Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü takvimi...

Takas Analizi

Yabancıların aldığı

ve çıktığı şirketler...