Ekonomist’te Bu Hafta

EN GÜÇLÜ 50 KADIN CEO
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İstihdam için harekete geçildi
GÖSTERGE
Çalışanın büyümeden aldığı pay eriyor
Deprem ihracatı nasıl etkiledi?
Ekonomiye güvende sınırlı düşüş
Altı sektörde üretime geri dönüşün yol haritası
“İş dünyası bölgeki siparişlerini artırsın”
Hepsiburada Global ile dünyaya açılacak
ABD ve İngiltere pazarına girecek
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi
“Sorun mevzuat değil, hesap verebilirlik”
Ulaşımda yeni trend motosiklet oldu
İŞ DÜNYASINDAN
İş dünyası konteyner kentler için harekete geçti
Tarımsal gıdaların geleceği önemli
Tofaş’tan dağıtım ayağında önemli karar
Bu kez adımlar deprem felaketi için atıldı
Beton kalitesine dikkat
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Markalardan depreme özel üretim seferberliği
Genç nesil ile dijitalleşme atağı
GİRİŞİM
“500 girişimciyi destekleyeceğiz”
100 milyonuncu yolculuğa sürüyor
VERGİDE GÜNDEM
2022 yılı ücret gelirleri beyanı ve depremin beyana etkisi
PİYASA
Mart portföyünde öne çıkan yatırım araçları
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
YATIRIMCIYA ÖZEL
Aselsan ve TSKB’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
BİST-30 64 Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı
ve çıktığı şirketler...