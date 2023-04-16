Ekonomist’te Bu Hafta

FRANCHISE FIRSATLARI

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

GÖSTERGE

Enflasyon 51 aydır kesintisiz artıyor

Sanayi üretiminde sert düşüş

Cari açık 10 yılın zirvesinde

İşsizlik şubatta yeniden çift hane

Çelikte maliyet ve rekabet kıskacı

“Madencilik ve tarım işine giriyoruz”

250 milyon TL’lik yatırım yapacak

ABD pazarında büyümeye odaklandı

Hazır giyimde fiyat makası kapanıyor

5,4 milyar TL yatırımla 29 yeni otel geliyor

“Yatırımı artırmak için stabilite bekliyoruz”

Yatırımda yeni trend arsa ve araziler

İŞ DÜNYASINDAN

Avrupalı markaları Türkiye’ye getirecek

“Malatya, yetişmiş insan gücünü kaybetmemeli”

İş dünyası bu seçimde adaylığa ilgisiz kaldı

“Bu yıl beş pazara daha gireceğiz”

Konteyner kente güneş paneli kurdu

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

‘Yaşanabilir dünya için markalardan ‘yeşil’ adımlar

Olası depreme karşı hazırlıklı olmayı öğretiyor

GİRİŞİM

1983 Beyoğlu Çikolata yurtdışında büyüyecek

VERGİDE GÜNDEM

Beyan süresi bitmeden matrah artırımı

PİYASA

Mevduat faizlerindeki artış bankaları nasıl etkiler?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

Vakıfbank ve Yataş’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

BİST-30 80 Neden düştü? Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü takvimi...

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...