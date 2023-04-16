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Ekonomist’te Bu Hafta

Ekonomist’in bu haftaki başlıkları şöyle...

16 Nisan 2023 | 09:00
Son Güncellenme: 16 Nisan 2023 | 09:06
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Ekonomist’te Bu Hafta

FRANCHISE FIRSATLARI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

GÖSTERGE
Enflasyon 51 aydır kesintisiz artıyor
Sanayi üretiminde sert düşüş
Cari açık 10 yılın zirvesinde
İşsizlik şubatta yeniden çift hane

Çelikte maliyet ve rekabet kıskacı
“Madencilik ve tarım işine giriyoruz”
250 milyon TL’lik yatırım yapacak
ABD pazarında büyümeye odaklandı
Hazır giyimde fiyat makası kapanıyor
5,4 milyar TL yatırımla 29 yeni otel geliyor
“Yatırımı artırmak için stabilite bekliyoruz”
Yatırımda yeni trend arsa ve araziler

İŞ DÜNYASINDAN
Avrupalı markaları Türkiye’ye getirecek
“Malatya, yetişmiş insan gücünü kaybetmemeli”
İş dünyası bu seçimde adaylığa ilgisiz kaldı
“Bu yıl beş pazara daha gireceğiz”
Konteyner kente güneş paneli kurdu

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
‘Yaşanabilir dünya için markalardan ‘yeşil’ adımlar
Olası depreme karşı hazırlıklı olmayı öğretiyor

GİRİŞİM
1983 Beyoğlu Çikolata yurtdışında büyüyecek
VERGİDE GÜNDEM
Beyan süresi bitmeden matrah artırımı

PİYASA 
Mevduat faizlerindeki artış bankaları nasıl etkiler?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL
Vakıfbank ve Yataş’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
BİST-30 80 Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...

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